Colapinto tiene serios problemas antes de afrontar el GP de Australia de Fórmula 1

La sanción que recibió Alpine, la escudería donde corre Colapinto

Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos.

Mientras que Mercedes deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador.

El hecho que protagonizó la escudería alemana -que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación- fue más grave debido a que el artefacto se le salió mientras Antonelli giraba y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.

franco colapinto australia Colapinto no pudo realizar una buena clasificación.

La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato.

Esto se debe a que Mercedes le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió la pole position.

Esta sanción complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. En caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1 a.m

Televisan Disney+ Premium y Fox Sports.