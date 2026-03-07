El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, tiene serios problemas antes de afrontar el GP de Australia de Fórmula 1. Es que la escudería para la que corre fue sancionada.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, tiene serios problemas antes de afrontar el GP de Australia de Fórmula 1. Es que la escudería para la que corre fue sancionada.
Mercedes y Alpine -a escudería de Colapinto- recibieron sendas sanciones en la previa de la carrera del GP de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato.
Además se suma la preocupación del piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, hace 22 años, por su clasificación para la primera fecha de la temporada. El argentino se ubicó en la 16ª posición y no puede mejorar la performance del 2025.
Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos.
Mientras que Mercedes deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador.
El hecho que protagonizó la escudería alemana -que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación- fue más grave debido a que el artefacto se le salió mientras Antonelli giraba y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.
La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato.
Esto se debe a que Mercedes le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió la pole position.
Esta sanción complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. En caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.
Domingo 8 de marzo
Televisan Disney+ Premium y Fox Sports.