Sin fútbol en Argentina, a qué hora juega y cómo ver a Lionel Messi en la MLS

Aquellos que deseen observar en vivo y en directo la nueva presentación de Lionel Messi deberán contar con la suscripción al MLS Season Pass.

La visita de Messi a la Casa Blanca

La visita de Messi y del plantel a Washington se produjo el jueves, cuando Donald Trump recibió en la Casa Blanca al campeón de la MLS Cup 2025. El homenaje se desarrolló en el East Room, en una ceremonia oficial en la que el capitán argentino apareció junto al presidente estadounidense.

messi trump 4 Lionel Messi junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

La razón formal del encuentro fue el reconocimiento institucional al equipo ganador del último torneo, siguiendo las visitas protocolares que suelen realizar los campeones deportivos en Estados Unidos. Al respecto, Javier Mascherano explicó que el plantel siguió un protocolo que es “prácticamente una tradición” para los equipos ganadores.

El 11 confirmado de Mascherano

En cuanto al plano deportivo, de no mediar inconvenientes de último momento, el Jefecito pondría en cancha al mismo equipo que viene de golear a Orlando en el clásico:

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame, estarían desde el inicio en una nueva presentación de Inter Miami.