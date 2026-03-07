Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Sin fútbol en Argentina, a qué hora juega y cómo ver a Lionel Messi en la MLS

En un fin de semana sin actividad en el fútbol local, todas las miradas se posan en los Estados Unidos. El Inter Miami de Messi visita al D.C.

Fabián Salamone
El Inter Miami de Lionel Messi verá acción este sábado, en la MLS.

En un fin de semana sin actividad en el fútbol local, todas las miradas se posan en los Estados Unidos. Después del revuelo político y mediático que generó su aparición en la Casa Blanca junto a Donald Trump, Lionel Messi vuelve a calzarse los botines para brillar en el verde césped.

Este sábado, Inter Miami visitará a D.C. United en un encuentro que promete. El duelo, correspondiente a la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS), se disputará en el imponente M&T Bank Stadium de Baltimore.

Lionel Messi viene de convertir un doblete en el último partido de Inter Miami.

Hora y TV: ¿A qué hora juega Messi?

El partido de Inter Miami, equipo comandado por Javier Mascherano, comenzará a las 18:30 (hora de Argentina). Al igual que todos los encuentros de la liga estadounidense, la transmisión oficial estará a cargo de Apple TV.

Aquellos que deseen observar en vivo y en directo la nueva presentación de Lionel Messi deberán contar con la suscripción al MLS Season Pass.

La visita de Messi a la Casa Blanca

La visita de Messi y del plantel a Washington se produjo el jueves, cuando Donald Trump recibió en la Casa Blanca al campeón de la MLS Cup 2025. El homenaje se desarrolló en el East Room, en una ceremonia oficial en la que el capitán argentino apareció junto al presidente estadounidense.

Lionel Messi junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

La razón formal del encuentro fue el reconocimiento institucional al equipo ganador del último torneo, siguiendo las visitas protocolares que suelen realizar los campeones deportivos en Estados Unidos. Al respecto, Javier Mascherano explicó que el plantel siguió un protocolo que es “prácticamente una tradición” para los equipos ganadores.

El 11 confirmado de Mascherano

En cuanto al plano deportivo, de no mediar inconvenientes de último momento, el Jefecito pondría en cancha al mismo equipo que viene de golear a Orlando en el clásico:

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame, estarían desde el inicio en una nueva presentación de Inter Miami.

