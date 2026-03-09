Para que las plantas crezcan en óptimas condiciones y no se enfermen, es menester realizar tareas de jardinería con frecuencia: poda, riego, cosecha, fertilización, trasplante, etc. Y para que esto sea con precisión, una de las claves será guiarnos por el calendario lunar.
Cuáles son las mejores tareas de jardinería para realizar en marzo, según el calendario lunar
Para que las plantas crezcan sanas y fuertes, es fundamental realizar las tareas de jardinería guiándonos por el calendario lunar
Recordemos que la luna ejerce influencia sobre las plantas a través de su fuerza de gravedad. Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre nuestro satélite, será el impacto que las tareas de jardinería tendrán sobre los ejemplares, favoreciendo su desarrollo u obstaculizándolos.
Calendario lunar de marzo: estas son las tareas de jardinería que deberás hacer día por día
Así como anteriormente aprendiste cuándo podar tus árboles frutales según el calendario lunar, hoy sabrás con precisión, según expertos, qué día conviene hacer determinadas tareas de jardinería. A continuación, el diagrama de marzo jornada por jornada:
- Martes 10, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: cosechar fruta y congelarla.
- Miércoles 11, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: cosechar fruta y congelarla.
- Jueves 12, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: eliminar malas hierbas, sembrar verduras de raíz, cosechar verduras de raíz.
- Viernes 13, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: eliminar malas hierbas, sembrar verduras de raíz, cosechar verduras de raíz.
- Sábado 14, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: evitar regar las plantas porque atraerás plagas.
- Domingo 15, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: evitar regar las plantas porque atraerás plagas.
- Lunes 16, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: evitar regar las plantas porque atraerás plagas.
- Martes 17, luna en cuarto menguante. Las tareas a realizar son: regar las plantas, cortar el césped.
- Miércoles 18, luna nueva. Las tareas a realizar son: regar las plantas, cortar el césped.
- Jueves 19, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: sembrar plantas frutales, cosechar y congelar frutas, cosechar frutas y hacer conservas.
- Viernes 20, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: sembrar plantas frutales, cosechar y congelar frutas, cosechar frutas y hacer conservas.
- Sábado 21, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: cosechar verduras de raíz y hacer conservas.
- Domingo 22, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: cosechar verduras de raíz y hacer conservas.
- Lunes 23, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: evitar regar, cultivar plantas florales.
- Martes 24, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: evitar regar, cultivar plantas florales.
- Miércoles 25, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: sembrar semillas de vegetales de hoja verde, regar las plantas, cortar el césped.
- Jueves 26, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: sembrar semillas de vegetales de hoja verde, regar las plantas, cortar el césped.
- Viernes 27, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: no aplicar fertilizantes porque las plantas se secarán, sembrar y cultivar plantas frutales, eliminar malas hierbas, cosechar y congelar fruta.
- Sábado 28, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: no aplicar fertilizantes porque las plantas se secarán, sembrar y cultivar plantas frutales, eliminar malas hierbas, cosechar y congelar fruta.
- Domingo 29, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: no aplicar fertilizantes porque las plantas se secarán, sembrar y cultivar plantas frutales, eliminar malas hierbas, cosechar y congelar fruta.
- Lunes 30, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: trasplantar plantas.
- Martes 31, luna en cuarto creciente. Las tareas a realizar son: trasplantar plantas.
Comprender este ciclo permitirá que las tareas de jardinería sean más eficientes, aprovechando la energía de la luna para favorecer el desarrollo de las plantas.