¿Por qué los tallos de mi planta de potus están blandos, marrones y caídos?

Las hojas, con su característica forma de corazón, suelen presentar matices verdes y amarillos o blancos, dependiendo de la variedad y la luz que reciban.

Una de las mayores virtudes de esta especie es su función purificadora del aire, pero para que cumpla esta misión, sus estructuras de transporte —los tallos— deben estar en perfectas condiciones. Estos actúan como conductos vitales que llevan agua y nutrientes desde las raíces hasta la punta de cada hoja.

Problemas comunes que afectan las estructuras de los tallos

A pesar de su fortaleza, los tallos del potus pueden verse comprometidos por diversos factores ambientales. El enemigo principal es la pudrición radicular provocada por el exceso de riego; en este caso, los tallos se vuelven blandos, oscuros y pierden su capacidad de sostén.

Otro problema habitual en la jardinería de interiores es la etiolación. Esto ocurre cuando la planta busca desesperadamente luz, generando tallos extremadamente largos, delgados y con mucha distancia entre las hojas, lo que debilita la estética y la vigorosidad de la planta.

Asimismo, plagas como la cochinilla algodonosa suelen alojarse en los nudos de los tallos, succionando la savia y provocando deformaciones o detención del crecimiento en la planta.

Por último, las temperaturas extremas o corrientes de aire frío pueden causar necrosis en los tallos de las plantas de potus, dejando marcas marrones permanentes en la estructura.

Consejos prácticos para proteger y fortalecer los tallos

Para mantener tus plantas saludables y con estructuras firmes, sigue estas recomendaciones esenciales de jardinería:

Riego controlado: antes de regar, verifica que el sustrato esté seco al menos en los primeros dos centímetros. Evita que el agua se acumule en el fondo de la maceta.

Iluminación estratégica: ubica tu potus en un lugar con luz indirecta brillante. Si notas que los tallos se estiran demasiado, es señal de que necesita más claridad.

Poda de mantenimiento: no temas realizar cortes. Podar los tallos más largos estimula el crecimiento de brotes nuevos desde la base, lo que resulta en una planta más compacta y robusta.

Limpieza y vigilancia: limpia los tallos y hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo y detectar a tiempo cualquier signo de plagas.