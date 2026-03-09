Colocar saquitos de té en el césped del jardín: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mantener un césped verde, tupido y saludable es el sueño de cualquier dueño de casa, pero no siempre es necesario recurrir a fertilizantes químicos costosos. A veces, la solución está en nuestra propia cocina. Una tendencia que está ganando fuerza entre los expertos es el uso de un elemento casero como aliado.
Se trata de los saquitos de té. Aunque parezca un remedio casero inusual, esta práctica tiene una base científica sólida que ayuda a mejorar la calidad del suelo y el crecimiento del pasto de forma natural.
Beneficios de colocar saquitos de té en el césped del jardín
El principal motivo por el cual se recomienda colocar saquitos de té en el césped es su contenido de ácido tánico y otros nutrientes orgánicos. Cuando las hojas se descomponen, liberan nitrógeno, un componente esencial para que el pasto mantenga ese color verde vibrante.
El material orgánico ayuda a que la tierra del césped conserve la humedad por más tiempo, ideal para los meses de verano. Estos pequeños ingenieros del jardín adoran la materia vegetal en descomposición, y al moverse, airean el suelo.
El aroma y los componentes de los saquitos de té pueden actuar como un repelente suave para ciertos insectos y previenen la aparición de algunos hongos nocibles para las raíces.
Reutilizar los saquitos de té es una forma maravillosa de reducir residuos en el hogar mientras cuidas tu césped. Es una solución económica, sencilla y libre de tóxicos.
Cómo aplicar este truco casero de jardinería
No se trata simplemente de lanzarlos sobre el pasto. Para obtener resultados reales en tu jardín, sigue estos pasos:
- Verifica el material: asegurate de que los saquitos de té sean de papel biodegradable. Si son de malla plástica o sintética, deberás abrirlos y usar solo el contenido.
- Entierro estratégico: en las zonas donde el césped se vea más débil o amarillento, haz un pequeño orificio y coloca el saquito húmedo cerca de las raíces.
- Compostaje directo: también puedes abrir varios saquitos y esparcir las hojas secas directamente antes de regar. Esto permite que los nutrientes se filtren más rápido hacia la tierra.