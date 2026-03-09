Colocar saquitos de té en el césped del jardín: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El material orgánico ayuda a que la tierra del césped conserve la humedad por más tiempo, ideal para los meses de verano. Estos pequeños ingenieros del jardín adoran la materia vegetal en descomposición, y al moverse, airean el suelo.

El aroma y los componentes de los saquitos de té pueden actuar como un repelente suave para ciertos insectos y previenen la aparición de algunos hongos nocibles para las raíces.

Saquitos de té reciclaje Los nutrientes de los saquitos de té pueden ser ideales para el césped de tu casa.

Reutilizar los saquitos de té es una forma maravillosa de reducir residuos en el hogar mientras cuidas tu césped. Es una solución económica, sencilla y libre de tóxicos.

Cómo aplicar este truco casero de jardinería

No se trata simplemente de lanzarlos sobre el pasto. Para obtener resultados reales en tu jardín, sigue estos pasos: