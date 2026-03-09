El once de Independiente Rivadavia que prepara Alfredo Berti para enfrentar a Barracas Central

Independiente Rivadavia se prepara para retomar su agenda futbolística esta semana luego de la suspensión de la fecha en todo el fútbol argentino por el paro de la Asociación del Fútbol Argentino.
El equipo de Alfredo Berti se medirá ante Barracas Central por la décima fecha del Torneo Apertura y el DT de Independiente Rivadavia ya prepara el equipo que recibirá al Guapo en el Bautista Gargantini. La Lepra actualmente está puntero de su zona con 17 puntos, dos unidades por encima de su inmediato perseguidor Tigre, y buscará seguir en la senda del liderazgo pensando en la etapa de los playoffs que se aproxima.
En la cocina del partido, en lo que a preparativos respecta, Alfredo Berti baraja distintas opciones luego del breve receso que tuvo el plantel por el paro. De atrás para adelante, la incertidumbre comienza a partir de mitad de cancha. El esguince de Tomás Bottari obligó al DT de Independiente Rivadavia a modificar ese sector durante tres partidos: Independiente de Avellaneda, Racing y River. Gonzalo Ríos tomó el lugar del ex Nueva Chicago mientras éste cursaba su recuperación.
El mediocampista titular de la Lepra se encuentra actualmente en mejores condiciones post afección en su tobillo y sería una opción del DT que vuelva al once inicial. En la práctica de fútbol de este martes, el jugador será evaluado por el cuerpo técnico para determinar si estará disponible o no para ser de la partida. De lo contrario, Florentín volvería a ser el compañero de fórmular en el mediocampo.
En la delantera, Fabrizio Sartori ha sido el reemplazante ideal del 9 titular Álex Arce. El ex Newell's es el goleador del equipo y se ha ganado su lugar. No obstante, Berti podría volver a darle la confianza al paraguayo por la importancia que tiene en el plantel.
El resto del equipo, sin las dudas mencionadas anteriormente, sería el mismo; con Bolcato en el arco; Osella, Villalba, Costa, Studer en la defensa; Florentín en el medio; y Matías Fernández y Sebastián Villa, en la ofensiva.
Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central en el Bautista Gargantini el próximo miércoles, a partir de las 22, por la décima fecha del Torneo Apertura.