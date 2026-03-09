El once de Independiente Rivadavia que prepara Alfredo Berti para enfrentar a Barracas Central

El mediocampista titular de la Lepra se encuentra actualmente en mejores condiciones post afección en su tobillo y sería una opción del DT que vuelva al once inicial. En la práctica de fútbol de este martes, el jugador será evaluado por el cuerpo técnico para determinar si estará disponible o no para ser de la partida. De lo contrario, Florentín volvería a ser el compañero de fórmular en el mediocampo.

alex arce entrenamient lepra Álex Arce es una de las cartas en ofensiva de Alfredo Berti. Foto: Gentileza.

En la delantera, Fabrizio Sartori ha sido el reemplazante ideal del 9 titular Álex Arce. El ex Newell's es el goleador del equipo y se ha ganado su lugar. No obstante, Berti podría volver a darle la confianza al paraguayo por la importancia que tiene en el plantel.

El resto del equipo, sin las dudas mencionadas anteriormente, sería el mismo; con Bolcato en el arco; Osella, Villalba, Costa, Studer en la defensa; Florentín en el medio; y Matías Fernández y Sebastián Villa, en la ofensiva.

Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central en el Bautista Gargantini el próximo miércoles, a partir de las 22, por la décima fecha del Torneo Apertura.