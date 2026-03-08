Jugó con Messi en la Selección argentina y a los 32 años tuvo que anunciar su retiro del fútbol

"Las cosas no se dieron como uno esperaba. A poner el pecho en lo que viene. Gracias fútbol", dijo quien ganó 3 títulos con la camiseta de Lanús entre 2016 y 2017.

Embed - José Luis Gómez vs Brasil - Debut en la Selección Argentina - 09/06/2017

Las lesiones obligaron a José Luis Gómez a dejar el fútbol

José Luis Gómez sufrió una lesión de rodilla en 2017 e intentó apurar su recuperación para estar en la final de la Copa Libertadores de ese año con Lanús.

Luego, en 2021, no pudo jugar ni un partido en Huracán por un cuadro de anemia y a partir de allí disputó solo unos pocos partidos en sus regresos a Racing y San Martín de San Juan hasta terminar despidiéndose del fútbol profesional con 166 partidos oficiales en los que marcó 4 goles.