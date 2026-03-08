Jugó con Messi en la Selección argentina y a los 32 años tuvo que anunciar su retiro del fútbol

José Luis Gómez, ex integrante de la Selección argentina en la que fue compañero entre otros de Lionel Messi, sorprendió al anunciar a través de las redes sociales su decisión de retirarse del fútbol con solo 32 años.
Un ex integrante de la Selección argentina sorprendió al anunciar a través de las redes sociales su decisión de retirarse del fútbol con solo 32 años.
José Luis Gómez, ex integrante de la Selección argentina en la que fue compañero entre otros de Lionel Messi, sorprendió al anunciar a través de las redes sociales su decisión de retirarse del fútbol con solo 32 años.
El santiagueño reconoció que era "el día más duro de mi vida" y cerró una trayectoria que incluyó pasos por Racing, San Martín de San Juan, Lanús y Central Argentino de La Banda, en su provincia, donde jugó el último Torneo Regional Amateur.
"Hoy toca decir adiós al fútbol a mis 32 años, hasta acá llegó este amor", anunció quien formó parte de la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli en 2017.
"Las cosas no se dieron como uno esperaba. A poner el pecho en lo que viene. Gracias fútbol", dijo quien ganó 3 títulos con la camiseta de Lanús entre 2016 y 2017.
José Luis Gómez sufrió una lesión de rodilla en 2017 e intentó apurar su recuperación para estar en la final de la Copa Libertadores de ese año con Lanús.
Luego, en 2021, no pudo jugar ni un partido en Huracán por un cuadro de anemia y a partir de allí disputó solo unos pocos partidos en sus regresos a Racing y San Martín de San Juan hasta terminar despidiéndose del fútbol profesional con 166 partidos oficiales en los que marcó 4 goles.