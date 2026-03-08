Santino Andino y el Panathinaikos completaron una semana ideal en la Súper Liga de Grecia

Jugadas 24 fechas el Panathinaikos sigue en el 4to puesto de la tabla con 45 puntos (ganó 13, empató 6 y perdió 5) a 11 del AEK, único puntero con 56 unidades, y a 9 de sus escoltas, Olympiakos y PAOK (tienen 54).

Cómo se define la Súper Liga de Grecia

Los 4 primeros de la fase regular de la Súper Liga de Grecia jugarán los playoffs por el título y las plazas en las diferentes copas europeas.

Andino

Faltando solo dos fechas el Panathinaikos está prácticamente clasificado ya que tiene 6 puntos de ventaja sobre el quinto que es justamente el Levadiakos, rival al que venció este domingo.

Lo que viene para Santino Andino y el Panathinaikos

Con una racha de 7 partidos sin perder (4 victorias, 3 empates y un triunfo por penales) el Panathinaikos afrontará esta semana el partido de ida ante el Betis de España por los octavos de final de la Europa League.

El encuentro será en Atenas el jueves 12 a las 14.45 hora argentina y la vuelta una semana más tarde en Sevilla, pero en medio, el domingo 15 tendrá que medirse con el Panetolikos por la fecha 25 de la Súper Liga de Grecia.