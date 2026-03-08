Santino Andino y el Panathinaikos completaron una semana ideal en la Súper Liga de Grecia

Santino Andino ingresó en la segunda parte y el Panathinaikos completó una semana soñada al golear por 4 a 1 al Levadiakos en un partido por la fecha 24 de la Súper Liga de Grecia.
Santino Andino ingresó en la segunda parte y el Panathinaikos completó una semana soñada al golear al Levadiakos en la fecha 24 de la Súper Liga de Grecia.
Santino Andino ingresó en la segunda parte y el Panathinaikos completó una semana soñada al golear por 4 a 1 al Levadiakos en un partido por la fecha 24 de la Súper Liga de Grecia.
Con este resultado el conjunto ateniense acumula 4 victorias consecutivas en la competencia más importante del fútbol griego, triunfos en los que marcó 13 goles y recibió solo 3.
El miércoles último, en un partido postergado, Panathinaikos había goleado 4 a 1 al OFI de Creta y este domingo repitió ese marcador en su visita al Levadiakos, en Lebadea, con goles del español Javier Hernández, Anastasios Bakasetas, Sotiris Kontouris y Giorgos Kyriakopoulos.
Jugadas 24 fechas el Panathinaikos sigue en el 4to puesto de la tabla con 45 puntos (ganó 13, empató 6 y perdió 5) a 11 del AEK, único puntero con 56 unidades, y a 9 de sus escoltas, Olympiakos y PAOK (tienen 54).
Los 4 primeros de la fase regular de la Súper Liga de Grecia jugarán los playoffs por el título y las plazas en las diferentes copas europeas.
Faltando solo dos fechas el Panathinaikos está prácticamente clasificado ya que tiene 6 puntos de ventaja sobre el quinto que es justamente el Levadiakos, rival al que venció este domingo.
Con una racha de 7 partidos sin perder (4 victorias, 3 empates y un triunfo por penales) el Panathinaikos afrontará esta semana el partido de ida ante el Betis de España por los octavos de final de la Europa League.
El encuentro será en Atenas el jueves 12 a las 14.45 hora argentina y la vuelta una semana más tarde en Sevilla, pero en medio, el domingo 15 tendrá que medirse con el Panetolikos por la fecha 25 de la Súper Liga de Grecia.