FADEP contrató un refuerzo de trayectoria para el próximo Torneo Federal A

La trayectoria de José Méndez

José Méndez tiene 32 años, es volante extremo y en su extensa trayectoria jugó en Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Almagro, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Chacarita, Racing de Córdoba, Deportivo Riestra en Primera División, entre otros equipos.

José Méndez.

Su último club fue Gimnasia y Tiro de Salta y es el primer refuerzo de experiencia que llega a FADEP mientras el club negocia el arribo de Diego Tonetto, otro ex jugador de Independiente Rivadavia.

Contra quién juega FADEP en la primera fecha

FADEP debutará de visitante ante Costa Brava, el próximo domingo 22 de marzo y su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.

Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, son los otros rivales que enfrentará el equipo dirigido por Diego Pozo.

El plantel de FADEP