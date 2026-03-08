FADEP contrató un refuerzo de trayectoria para el próximo Torneo Federal A

FADEP se prepara de cara al Torneo Federal A 2026 que comenzará el próximo 22 de marzo y confirmó la llegada de un refuerzo de gran jerarquía y con experiencia en Primera División.
Se trata del volante José Méndez, primer refuerzo del equipo de Russell, con pasado en Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras. }
"Presentamos a José Méndez como nuevo refuerzo de Fundación Amigos por el Deporte para disputar el torneo Federal A. Delantero extremo proveniente de Gimnasia y Tiro, con pasado en Independiente Rivadavia, Riestra, etc.", indicaron las redes sociales del club de Maipú.
José Méndez tiene 32 años, es volante extremo y en su extensa trayectoria jugó en Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Almagro, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Chacarita, Racing de Córdoba, Deportivo Riestra en Primera División, entre otros equipos.
Su último club fue Gimnasia y Tiro de Salta y es el primer refuerzo de experiencia que llega a FADEP mientras el club negocia el arribo de Diego Tonetto, otro ex jugador de Independiente Rivadavia.
FADEP debutará de visitante ante Costa Brava, el próximo domingo 22 de marzo y su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.
Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, son los otros rivales que enfrentará el equipo dirigido por Diego Pozo.