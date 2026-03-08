El mecánico de Alpine le pidió disculpas a Colapinto tras el error que derivó en la penalización

Franco Colapinto fue sancionado, algo que lo complicó enormemente en el GP de Australia de Fórmula 1. El mecánico de Alpine que tuvo el error le pidió disculpas al piloto argentino.
Franco Colapinto fue penalizado y eso lo complicó en el GP de Australia de Fórmula 1. El mecánico de Alpine que se equivocó le pidió disculpas al argentino
El piloto de Pilar recibió un Stop and Go tras el error en el procedimiento de largada, el cual lo cumplió en el quinto giro.
En la publicación en la cuenta social X, ex Twitter, la escudería Alpine escribió junto al video: "Junto con el equipo. Hoy no nos salió bien @FranColapinto, pero lo conseguiremos".
El hecho se produjo antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás al creer que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.
Colapinto tuvo una gran maniobra a puro reflejo para evitar el impacto contra el Racing Bulls de Liam Lawson en la largada, pero luego la Dirección de Carrera informó que el piloto bonaerense estaba bajo investigación por una infracción previa a la partida. Más tarde se conoció el diálogo por radio entre Franco y su ingeniero, Stuart Barlow, quien le dijo que fue por un mal procedimiento del equipo por la “línea de salida”.
La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.
La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30.
Horarios del GP de China
Viernes 13 de marzo
Sábado 14 de marzo
Domingo 15 de marzo