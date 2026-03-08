El mecánico de Alpine le pidió disculpas a Colapinto tras el error que derivó en la penalización

El hecho se produjo antes de la vuelta previa, cuando un mecánico de Alpine miró dos veces su reloj y movió el auto de Colapinto hacia atrás al creer que el coche estaba mal ubicado en el cajón de largada. El integrante del equipo francés lo hizo delante de un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encontró parado al lado del muro de los boxes.

Colapinto tuvo una gran maniobra a puro reflejo para evitar el impacto contra el Racing Bulls de Liam Lawson en la largada, pero luego la Dirección de Carrera informó que el piloto bonaerense estaba bajo investigación por una infracción previa a la partida. Más tarde se conoció el diálogo por radio entre Franco y su ingeniero, Stuart Barlow, quien le dijo que fue por un mal procedimiento del equipo por la “línea de salida”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.

La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30.

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

FP1: 00:30hs

Qualy sprint: 04:30hs

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00hs

Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo