Por qué hay que rociar las hornallas de la cocina con vinagre y cuáles son los beneficios

Este producto sirve para realizar muchas recetas en la cocina. Con vinagre de alimentos se puede preparar una carne de vaca más tierna. Solo basta con marinar las piezas antes de cocinarlas en una mezcla de vinagre de vino y especias. El vinagre ablanda las fibras de la carne y mejora la cocción.

limpiar cocina Seguramente has visto cientos de trucos caseros de limpieza que tienen como ingrediente principal y protagonista el vinagre.

Otra forma de aprovechar el vinagre en la cocina es usarlo para cocinar huevos duros. Cuando ponemos una cucharada de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos, podemos mejorar la cocción y evitar que se rompa la cáscara. También sirve para pelar mejor los huevos.

El vinagre, de limpieza o de alimentos, se puede usar para limpiar el sarro o los sedimentos de minerales que quedan incrustados en los metales. Normalmente, la pava eléctrica, la tetera y las canillas suelen estar llenas de sarro.

Con vinagre puedes limpiar algunos electrodomésticos y eliminar el olor. Por ejemplo, el microondas y el horno se pueden limpiar con una mezcla de vinagre y bicarbonato en cuestión de minutos.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las hornallas de la cocina

Este es otro de los tantos trucos con vinagre ya mencionados anteriormente. Uno de los puntos o sectores de la cocina que suele estar más mugriento y lleno de restos de comida es la hornalla.

Cuando cocinamos con aceite, cuando se nos cae leche hervida o cuando cae tuco en los alrededores de la hornada, es en esas situaciones que debemos recurrir al vinagre.

limpiar hornalla El vinagre ablanda y remueve la grasa pegada en las hornallas de la cocina.

Rociar vinagre en las hornallas de la cocina es posiblemente el mejor procedimiento natural para ablandar toda la comida pegada, la grasa, el polvo y cualquier mancha vieja que ya forma parte de la cocina por el largo tiempo que lleva sin ser limpiada. El vinagre es un desengrasante natural y seguro, ideal para estos trucos de cocina.

Solo debes preparar una mezcla de agua y vinagre en partes iguales; también puedes colocar unas gotas de detergente para platos. Rocía la mezcla en las hornallas de la cocina y sus quemadores y refriega con una esponja metálica. Enjuaga con una rejilla húmeda y seca con un repasador limpio.