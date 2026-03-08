Por qué hay que rociar vinagre blanco en la escalera: ¿qué significa?

limpiar escaleras Un truco para limpiar y mantener la escalera de casa siempre impecable.

Te explico por qué hay que rociar vinagre en la escalera y qué significa

Este pequeño truco se puede implementar en las escaleras de madera, de metal, portátiles y de tela. El vinagre es ideal para limpiar este tipo de superficies, siempre que se mezcle con agua y no se coloque puro.

¿Qué significa este procedimiento? Esta técnica con vinagre es ideal para limpiar las escaleras, abrillantar las baldosas, remover las manchas o pegotes, limpiar las juntas y desinfectar los escalones.