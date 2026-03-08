Por qué hay que rociar vinagre blanco en la escalera: ¿qué significa?

Con un chorro de vinagre o un pulverizador cargado de este producto se puede hacer mucho más que sacar sarro y lavar ropa. Hoy te cuento qué significa el truco del vinagre en la escalera, cuáles son sus beneficios y cuál es la forma correcta de limpiar esta zona tan habitada de la casa.
Te explico por qué hay que rociar vinagre en la escalera y qué significa
Este pequeño truco se puede implementar en las escaleras de madera, de metal, portátiles y de tela. El vinagre es ideal para limpiar este tipo de superficies, siempre que se mezcle con agua y no se coloque puro.
¿Qué significa este procedimiento? Esta técnica con vinagre es ideal para limpiar las escaleras, abrillantar las baldosas, remover las manchas o pegotes, limpiar las juntas y desinfectar los escalones.
- Primero aspira las escaleras para retirar la tierra o polvo.
- Utiliza un paño embebido en vinagre blanco para limpiar la barandilla de la escalera.
- Rocía vinagre y agua en cada escalón y limpia con un paño suave de microfibra. No te olvides de limpiar la unión de los escalones, los bordes y zócalos.
- Con un trapo de piso limpio seca los escalones.
Productos que puedo mezclar con vinagre para limpiar
El vinagre por sí solo es un producto muy poderoso y útil. Sin embargo, combinarlo con otros ingredientes naturales puede ser una buena idea para potenciar sus beneficios y añadir propiedades nuevas.
- La mezcla más segura y probablemente la más utilizada es la de vinagre y agua. El agua diluye o reduce la intensidad del vinagre; es lo mismo que se hace cuando se prepara una solución de agua y alcohol para desinfectar. Esto es ideal para limpiar superficies delicadas.
- El vinagre y el bicarbonato de sodio también son dos aliados populares en el mundo de la limpieza. Si bien ambos productos son opuestos (el vinagre es un ácido y el bicarbonato una base), se llevan muy bien en pequeñas dosis. Siempre hay que espolvorear bicarbonato y rociar el vinagre por encima. Nunca prepares una mezcla potente de ambos en una botella cerrada porque puede explotar.
- La mezcla de sal y vinagre se utiliza mucho para ablandar, desprender y remover el óxido pegado en los metales. También sirve para abrillantar metales y limpiar algunos tipos de sartenes.
- El vinagre se lleva muy bien con el jabón, el detergente y los productos para lavar ropa. No modifica su efecto ni genera reacciones no deseadas. Estas mezclas sirven para lavar la ropa, los pisos, espejos y ventanas.
Ya sabes qué significa este truco y con qué productos puedes mezclar vinagre; ahora es importante que conozcas sus usos prohibidos en el hogar: el vinagre nunca se tiene que mezclar con lavandina, cloro, amoniaco o agua oxigenada.