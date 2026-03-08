Cómo eliminar a las moscas de la cocina usando una lámpara de escritorio: trampa casera efectiva

Al caer la noche, las lámparas se convierten en el faro principal de la estancia, un factor que podemos usar a nuestro favor para erradicar estas plagas de forma definitiva.

A diferencia de los aerosoles, este método es totalmente seguro para utilizar cerca de utensilios de comida y mascotas. Es una alternativa ecológica que ataca el problema de raíz durante las horas nocturnas.

lampara Con una lámpara de escritorio, puedes dejar atrás a este problema de plagas en tu casa.

Si combinas esta técnica con una limpieza profunda de los botes de basura y el sellado de frutas maduras, las moscas dejarán de ser un problema en tu hogar.

Cómo realizar esta trampa casera

Para fabricar esta trampa en tu propia cocina, solo necesitas elementos que ya tienes en casa: