Las Gladiadoras vs. Las Santitas en Mendoza: Boca y San Lorenzo jugarán por la Copa Vendimia

Actualmente, Boca Juniors es además el equipo pentacampeón del fútbol femenino argentino. En 2022 el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores Femenina, fue el subcampeón y marcó un hito histórico para el fútbol argentino.

Las Santitas de Boedo son uno de los equipos más representativos de la disciplina, con cuatro títulos de Primera División (2008, 2015, 2021 y 2024) y una trayectoria que incluye haber sido el primer club argentino en disputar la Copa Libertadores Femenina en 2009. En 2019, San Lorenzo también dio un paso histórico al profesionalizar a su plantel femenino.

Fútbol femenino: habrá varias actividades del Torneo Vendimia

El evento se desarrollará a lo largo de varios días con distintas actividades que incluirán visorías de jugadoras, encuentros infantiles y partidos de categorías formativas, con la participación de clubes y escuelitas de fútbol de toda la provincia. Estas jornadas contarán además con la presencia de representantes y miembros de los cuerpos técnicos de Boca Juniors y San Lorenzo, quienes formarán parte de las instancias de observación y acompañamiento deportiv.

El domingo 12 de abril a las 10 se disputará un nuevo partido amistoso entre San Lorenzo y la Selección Femenina de Mendoza, donde se pondrá el broche final a un fin de semana dedicado al deporte,.

Para este último encuentro, las entradas también podrán adquirirse en la boletería del estadio.