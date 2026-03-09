Las Gladiadoras vs. Las Santitas en Mendoza: Boca y San Lorenzo jugarán por la Copa Vendimia
Las Gladiadoras de Boca Juniors y Las Santitas de San Lorenzo se verán las caras en Mendoza por la Copa Vendimia. Los equipos femeninos de ambas instituciones de Buenos Aires se medirán el sábado 11 de abril
Por UNO
Las Gladiadoras y Las Santitas animarán un partido de alto nivel. Boca y San Lorenzo de Almagro se medirán en Mendoza el sábado 11 de abril a las 17.30 en el estadio Leonardo Murialdo (Carril Urquiza y Benavente sin número de Villa Nueva), por la Copa Vendimia de fútbol femenino.
El encuentro, que se disputará en el marco del Torneo Vendimia, ofrecerá al público mendocino la posibilidad de ver de cerca a dos de los equipos protagonistas del fútbol femenino argentino. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.
Las Gladiadoras Xeneizes, nacidas a fines de los años 90, se consolidaron como pioneras y máximas campeonas del fútbol argentino, con más de 16 títulos en la era amateur y un marcado protagonismo en la etapa profesional iniciada en 2019.
Actualmente, Boca Juniors es además el equipo pentacampeón del fútbol femenino argentino. En 2022 el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores Femenina, fue el subcampeón y marcó un hito histórico para el fútbol argentino.
Las Santitas de Boedo son uno de los equipos más representativos de la disciplina, con cuatro títulos de Primera División (2008, 2015, 2021 y 2024) y una trayectoria que incluye haber sido el primer club argentino en disputar la Copa Libertadores Femenina en 2009. En 2019, San Lorenzo también dio un paso histórico al profesionalizar a su plantel femenino.
Fútbol femenino: habrá varias actividades del Torneo Vendimia
El evento se desarrollará a lo largo de varios días con distintas actividades que incluirán visorías de jugadoras, encuentros infantiles y partidos de categorías formativas, con la participación de clubes y escuelitas de fútbol de toda la provincia. Estas jornadas contarán además con la presencia de representantes y miembros de los cuerpos técnicos de Boca Juniors y San Lorenzo, quienes formarán parte de las instancias de observación y acompañamiento deportiv.
El domingo 12 de abril a las 10 se disputará un nuevo partido amistoso entre San Lorenzo y la Selección Femenina de Mendoza, donde se pondrá el broche final a un fin de semana dedicado al deporte,.
Para este último encuentro, las entradas también podrán adquirirse en la boletería del estadio.