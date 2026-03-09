Coki Soto expone su título Sudamericano en la FAB y quiere trepar más en el boxeo internacional

Luego de una maniobra dolosa de la entidad fiscalizadora, que inventó un falso doping positivo, las contrapruebas y un video de la toma de muestras demostraron que todo era falso y Coki conservó la corona. Lo extraño es que tras idas y venidas a la pelea la declararon no contest (sin decisión), para preservar la calidad de "invicto" de Núñez.

soto.jpg Coki Soto castigando al panameño José Núñez, al que noqueó en dos rounds para capturar el título Fedelatin AMB ligero.

Pero otra "mano negra" de la AMB argumentó que Soto peleó sin permiso (aunque no expuso el Fedelatin) el pasado 29 de agosto, cuando enfrentó en el estadio Polimeni al bonaerense Rodrigo Roldán, y le quitaron el título regional.

Coki Soto quiso salvar la cartelera reemplazando a su compañero del gimnasio Chacón, Juan Carrasco, que no pudo pelear por problemas personales.

"Me alegra mucho pelear en la FAB, un objetivo que siempre tuve: pelear en el Luna Park, lo que cumplí, y ahora en la Federación Argentina, donde han peleado muchas leyendas del boxeo, Ya el laburo está hecho y todo está en manos de Dios, espero salir con la mano en alto", Alfredo Coki Soto "Me alegra mucho pelear en la FAB, un objetivo que siempre tuve: pelear en el Luna Park, lo que cumplí, y ahora en la Federación Argentina, donde han peleado muchas leyendas del boxeo, Ya el laburo está hecho y todo está en manos de Dios, espero salir con la mano en alto", Alfredo Coki Soto

La palabra de Coki Soto en la previa

Ya en la antesala del pleito en Castro Barros 75 del barrio de Almagro, en Buenos Aires, Alfredo Luis Soto manifestó que "estoy muy contento y motivado, tenemos una dura pelea con un chileno radicado en Buenos Aires, va a hacer una pelea entre zurdos, y esas siempre salen complicadas, muy aguerridas, cerradas, de mucha estrategia".

boxeo-coki solto-entrenamiento (1) Fiel a su estilo súper profesional, Coki Soto buscará retener el título Sudamericano y meterse arriba de los rankings mundiales.

Un Coki Soto "muy motivado" para el 14 en la FAB

Luego completó: "Hemos hecho una preparación "de la hostia", con mi preparador físico Pablo Stahringer, mi técnico Pablo Chacón y su ayudante Armando Andrada, el psicólogo deportivo Claudio Del Podio y ya estamos listos, sólo queda llegar al peso", destacó el medranino, que agregó: "Esperamos hacer un buen papel, estoy muy motivado, y ojalá salga una buena pelea y conservemos el título Sudamericano".

Respecto a los contratiempos surgidos anteriormente en su despegue al boxeo internacional, dijo con resignación: "Está costando bastante, pero nada nos va a detener, le vamos a meter firme hasta que se de", refiriéndose a una eliminatoria y chance mundialista.