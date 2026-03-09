Coki Soto expone su título Sudamericano en la FAB y quiere trepar más en el boxeo internacional

El boxeo profesional de nuestra provincia sigue expandiéndose más allá de las fronteras del país, y uno de los grandes prospectos locales, Alfredo Coki Soto, tendrá la chance de relanzarse al plano internacional defendiendo su título la semana próxima en Buenos Aires.
El medranino Coki Soto (17-1-0,11 KO) enfrentará el sábado 14 de este mes en el estadio de la FAB al chileno Alexander Gustavo Domínguez (8-5-1, 0 KO), exponiendo el título Sudamericano de peso ligero que ganó en gran forma el pasado 13 de diciembre en Junín, donde noqueó al noqueador colombiano Carlos Rayo.
Luego de una gran campaña, con una derrota polémica y en las tarjetas, el púgil que se formó en el club Tres Acequias, de Medrano, Junín, tuvo la chance de pelear por la corona Fedelatin AMB frente al promocionado invicto José Núñez en Panamá. El 17 de mayo del 2025 Soto lo vapuleó al local y lo sacó por KOT en el segundo asalto y pudo entrar el los escalafones de las entidades del boxeo internacional.
Pero otra "mano negra" de la AMB argumentó que Soto peleó sin permiso (aunque no expuso el Fedelatin) el pasado 29 de agosto, cuando enfrentó en el estadio Polimeni al bonaerense Rodrigo Roldán, y le quitaron el título regional.
"Me alegra mucho pelear en la FAB, un objetivo que siempre tuve: pelear en el Luna Park, lo que cumplí, y ahora en la Federación Argentina, donde han peleado muchas leyendas del boxeo, Ya el laburo está hecho y todo está en manos de Dios, espero salir con la mano en alto", Alfredo Coki Soto
La palabra de Coki Soto en la previa
Ya en la antesala del pleito en Castro Barros 75 del barrio de Almagro, en Buenos Aires, Alfredo Luis Soto manifestó que "estoy muy contento y motivado, tenemos una dura pelea con un chileno radicado en Buenos Aires, va a hacer una pelea entre zurdos, y esas siempre salen complicadas, muy aguerridas, cerradas, de mucha estrategia".
Un Coki Soto "muy motivado" para el 14 en la FAB
Luego completó: "Hemos hecho una preparación "de la hostia", con mi preparador físico Pablo Stahringer, mi técnico Pablo Chacón y su ayudante Armando Andrada, el psicólogo deportivo Claudio Del Podio y ya estamos listos, sólo queda llegar al peso", destacó el medranino, que agregó: "Esperamos hacer un buen papel, estoy muy motivado, y ojalá salga una buena pelea y conservemos el título Sudamericano".