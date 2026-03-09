El mundo digital vuelve a mostrar su cara más oscura. Lo que comenzó como una "broma" para ganar clics en redes sociales terminó en una tragedia irreparable en Estados Unidos. El caso, que salió a la luz el pasado enero, sigue generando una profunda indignación tras revelarse que un grupo de adolescentes provocó la muerte de una querida mascota.
Adolescentes matan al perro de su vecina por un reto de TikTok: "es devastador"
Los adolescentes no fueron juzgados por el hecho más allá de su edad. El perro era un pequeño Yorkshire Terrier de tres años
El incidente con el perro ocurrió cuando los jóvenes, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva por su edad, decidieron participar en el viral y polémico "Door Kick Challenge". Este reto de TikTok consiste en aproximarse a viviendas ajenas y patear las puertas con violencia para grabar la reacción de los residentes.
El perro se asustó y ocurrió lo peor
En este caso, la fuerza del impacto no solo dañó la propiedad, sino que provocó el pánico en Spooky, un pequeño Yorkshire Terrier de tres años. Ante el estruendo y la apertura forzada de la entrada, el perro huyó despavorido hacia la calle, donde fue atropellado esa misma noche.
Disseny Cida, dueña de la mascota y vecina de los involucrados, describió el suceso como algo "devastador". En declaraciones que dieron la vuelta al mundo tras el incidente de enero, Cida confesó que el daño material es lo de menos.
A pesar de la gravedad de los hechos, el proceso legal ha avanzado con lentitud. Las autoridades han tenido dificultades para tipificar el delito, ya que, técnicamente, los jóvenes no agredieron físicamente al perro, sino que fue una consecuencia indirecta del trend.
La palabra de la mujer afectada
"Si solo fuera mi puerta, no me importaría. Que me rompieran las ventanas, me da igual, pero él no se lo merecía", dijo la dueña del pequeño perro.
La comunidad local se ha volcado en apoyo a la mujer, exigiendo que el uso de redes sociales por parte de adolescentes tenga consecuencias legales cuando derivan en actos de crueldad o vandalismo.