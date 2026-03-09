Adolescentes matan al perro de su vecina por un reto de TikTok: "es devastador"

Disseny Cida, dueña de la mascota y vecina de los involucrados, describió el suceso como algo "devastador". En declaraciones que dieron la vuelta al mundo tras el incidente de enero, Cida confesó que el daño material es lo de menos.

dueña perro

A pesar de la gravedad de los hechos, el proceso legal ha avanzado con lentitud. Las autoridades han tenido dificultades para tipificar el delito, ya que, técnicamente, los jóvenes no agredieron físicamente al perro, sino que fue una consecuencia indirecta del trend.

La palabra de la mujer afectada

"Si solo fuera mi puerta, no me importaría. Que me rompieran las ventanas, me da igual, pero él no se lo merecía", dijo la dueña del pequeño perro.

La comunidad local se ha volcado en apoyo a la mujer, exigiendo que el uso de redes sociales por parte de adolescentes tenga consecuencias legales cuando derivan en actos de crueldad o vandalismo.