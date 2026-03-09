El Rally de las Bodegas 2026 vuelve a Dalvian y abre sus puertas para disfrutar del automovilismo clásico

Dalvian será escenario destacado del Rally de las Bodegas

El viernes 13 de marzo, la caravana del Rally llegará nuevamente a Dalvian para realizar las pruebas de regularidad en distintos tramos. El recorrido culminará frente a Dalvian Inmobiliaria, donde se llevará a cabo el control de sello de esta etapa y se espera la llegada de los vehículos participantes. Será también una excelente oportunidad para que residentes y visitantes se acerquen a contemplar de cerca verdaderas joyas de la industria automotriz y compartir un coffee break en un ambiente de entusiasmo y encuentro.

Durante esta edición, el rally reunirá a 160 participantes distribuidos en 80 vehículos clásicos y deportivos, que recorrerán distintos puntos emblemáticos de la provincia ofreciendo un espectáculo único en cada tramo.

El Rally de las Bodegas no es solo una competencia: es una experiencia que fusiona deporte, estilo y tradición. Y este año, con su paso nuevamente por Dalvian, suma un escenario ideal para disfrutar de cerca la pasión por los autos clásicos en uno de los entornos más distinguidos de Mendoza.