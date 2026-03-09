En imágenes: después del Acto Central, las reinas de la Vendimia siguieron de fiesta

Previamente, mendocinos y visitantes habían disfrutado allí mismo de la transmisión en vivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia “90 cosechas de una misma cepa”.

banda de la policía vendimia 2026 Así recibieron a las reinas en el centro de la Ciudad de Mendoza.

Para dar inicio oficial a la Serenata de las Reinas, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, agradeció la presencia del público y destacó la importancia del momento.

En ese marco, también dio la bienvenida a las autoridades presentes. “Es un gusto compartir este momento y dar la bienvenida también a los intendentes de San Rafael y de Tunuyán. Gracias por acompañar, por el trabajo realizado durante estos meses en sus vendimias departamentales y por estar hoy junto a la Reina Nacional y a la Virreina Nacional de la Vendimia”.

La palabra de los intendentes

Por su parte, el intendente de San Rafael, Omar Félix, destacó el significado de la coronación para la provincia. “La verdad es que esta es una noche de felicidad para Mendoza. Una noche de felicidad para nuestra reina y también para nuestra virreina; una noche de alegría para los departamentos que ellas representan”.

En ese sentido, remarcó el valor simbólico de las soberanas. “Ellas son la expresión del trabajo y del esfuerzo de los mendocinos en general. No tengo dudas de que van a representar de esa manera a toda la provincia de Mendoza”.

Omar Félix Azul Antolínez El intendente de San Rafael, Omar Félix, junto a la nueva Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez.

También vinculó el momento con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. “Además, en un día que ya ha terminado pero que ha sido muy especial, como el Día de la Mujer, ellas también son una clara expresión y representación de todas las mujeres mendocinas. Y eso es realmente muy valioso”.

Por otro lado, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó el acompañamiento de la comunidad durante el proceso vendimial. “Quiero agradecer muchísimo a la familia de Agustina, a sus amigas y a todo el equipo municipal, porque la verdad es que hemos transitado este camino con mucha alegría, sosteniendo nuestra cultura y nuestra tradición, y poniendo en valor aquello que los mendocinos sentimos como parte de nuestra identidad”.

Emir Andraos Agustina Giacomelli Emir Andraos y Agustina Giacomelli, tunuyaninos y felices por el virreinado.

Además, expresó su deseo para el nuevo ciclo que comienzan las soberanas. “Espero que este trayecto haya sido hermoso, que lo disfruten y que puedan ser grandes compañeras en todo este recorrido”.

Andraos señaló el desafío que las jóvenes tendrán durante los próximos meses. “Les espera un año intenso, de mucho trabajo, en el que tendrán la responsabilidad de representar a Mendoza. Son, sin duda, las grandes embajadoras de nuestra querida provincia”.

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, agradeció el acompañamiento recibido durante todo el camino vendimial y recordó su llegada al Gran Mendoza durante el último tramo del proceso vendimial. “Llegué hace poco más de un mes al Gran Mendoza con un sueño y una ilusión que, por momentos, veía muy lejana. Pero cada palabra de cariño, cada saludo en la calle cuando iba caminando, me fue acercando un poquito más a ese sueño”.

Azul Antolínez reina nacional de la vendimia 2026 Azul, la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

“Así que esta corona se la debo a todos ustedes”, agregó.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a su entorno más cercano. “Gracias a mi familia, por educarme y por enseñarme el valor del trabajo, un trabajo que voy a llevar adelante durante este año con mucho compromiso. Gracias también al municipio, por supuesto”.

Luego, la virreina nacional de la Vendimia 2026, Agustina Giacomelli, manifestó su emoción por el acompañamiento recibido. “Primero que nada, gracias por acompañarnos un ratito más. Estoy muy feliz y profundamente agradecida con mi familia y con mis amigos, que me han acompañado en cada paso que di durante todo este camino”.

También agradeció el apoyo institucional de su departamento. “Quiero agradecer al intendente, a Emir, y a todo el equipo de la Municipalidad de Tunuyán, que me han acompañado de una manera increíble y me han cuidado mucho. Nada de esto sería posible sin todo el equipo que tenemos detrás”. Además, valoró la confianza de los mendocinos. “Quiero agradecerles a todos por confiar en nosotras y por darnos el honor de poder representarlos”.

Por último, felicitó a la nueva reina nacional. “Y, por supuesto, felicitar también a mi compañera Azul y a todo San Rafael. Sé que vamos a tener un gran año juntas”.

De esta manera, las soberanas nacionales, coronadas en el 90º aniversario de la fiesta máxima de los mendocinos, tuvieron su primer acto oficial como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia. La Serenata de las Reinas marcó el primer acto público de las soberanas nacionales, que fueron recibidas con música, aplausos y el acompañamiento de mendocinos y visitantes que celebraron juntos el inicio de su reinado.

Fuente: Gobierno de Mendoza.