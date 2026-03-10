El mensaje emotivo para Juan Cruz Yacopini que conmovió a todos a través de las redes

"Incluso después de todo lo que ha pasado, sigues siendo exactamente la persona que siempre has sido: juguetón, sonriente y con una fuerza interior que impresiona a cualquiera", agregó.

"Semana tras semana estás convirtiendo lo que parecía imposible en esperanza. Pequeños pasos, grandes victorias. Esto solo está al alcance de personas especiales verdaderos guerreros como vos!", dijo el referente del Barata Racing Team.

"Siempre te he conocido como un ganador. Dentro y fuera de la pista. Y hoy sé que te enfrentas a la carrera más grande e importante de tu vida...¡Y creo, desde el fondo de mi corazón, que lo ganarás!. !Estaremos contigo en cada paso de este viaje. Y nunca olvides "¡SÍ O SÍ! “ VAMOOOO HERMANO…", finalizó.

El accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini

El 19 de diciembre pasado, mientras se preparaba para viajar a Arabia Saudita y competir en el Rally Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente en el Dique El Carrizal. El piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.

La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó e incluso padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.

Luego de más de dos semanas en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, Juan Cruz Yacopini fue trasladado lnstituto Fleni en Buenos Aires.