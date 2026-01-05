Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires a menos de una semana de haber sido operado

Aunque su estado de salud sigue siendo delicado y con pronóstico reservado, Juan Cruz Yacopini fue trasladado este lunes a Buenos Aires para continuar el tratamiento después del grave accidente que sufrió el 19 de diciembre en El Carrizal.
A menos de una semana de haber sido operado por los médicos de la Clínica de Cuyo el piloto mendocino pudo ser trasladado en un vuelo sanitario y quedó internado en el Fleni, donde será atendido por especialistas.
Dentro de un cuadro que sigue siendo crítico, la decisión del traslado fue consensuada entre la familia y los médicos que lo atendieron durante más de dos semanas (17 días) en la provincia.
Aunque no hay mucha información de los médicos, ni de la familia, respecto de la evolución de Yacopini al menos su condición permitió que se haya podido hacer el traslado después de la cirugía.
Juan Cruz Yacopini iba a ser el único representante argentino en autos en el Rally Dakar 2026 que se inició este sábado y desde Arabia Saudita han llegado innumerables muestras de apoyo y deseos de recuperación.
Incluso se difundió una imagen de la camioneta Toyota en la que iba a correr el mendocino ya que la misma había sido enviada a la sede del rally antes del accidente.