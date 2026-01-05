Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires a menos de una semana de haber sido operado

Aunque no hay mucha información de los médicos, ni de la familia, respecto de la evolución de Yacopini al menos su condición permitió que se haya podido hacer el traslado después de la cirugía.

Apoyo desde el Rally Dakar para Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini iba a ser el único representante argentino en autos en el Rally Dakar 2026 que se inició este sábado y desde Arabia Saudita han llegado innumerables muestras de apoyo y deseos de recuperación.

hilux La camioneta que iba a conducir Juan Cruz Yacopini en el Dakar.

Incluso se difundió una imagen de la camioneta Toyota en la que iba a correr el mendocino ya que la misma había sido enviada a la sede del rally antes del accidente.