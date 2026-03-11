Nuevo récord en la NBA: Bam Adebayo anotó 83 puntos para Miami Heat y superó a Kobe Bryan

El ala-pívot de los Miami Heat, Edrice Bam Adebayo, quedó como el segundo máximo anotador de un partido de la Liga al cerrar una planilla con 83 puntos, dejando en tercer lugar al registro de Kobe Brian, que había sumado 81. La máxima cota es la lograda por del legendario Wilt Chamberlain, que alcanzó los 100 puntos en un encuentro en que Philadelphia Warriors le ganó 169–147 a New York Knicks el 2 de marzo de 1962.

-83 Puntos

-9 Rebotes

-3 Asistencias

-2 Tapones

-2 Robos



La noche mágica de Adebayo en el triunfo de Miami Heats sobre los Wizards

Edrice Adebayo de Miami Heat fue sin dudas el MVP en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129, sino por haber anotado 83 tantos en 41 minutos y 54 segundo que estuvo en cancha. Bam logró 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, además de 9 rebotes y 3 asistencias.