Nuevo récord en la NBA: Bam Adebayo anotó 83 puntos para Miami Heat y superó a Kobe Bryan

Este martes por la noche fue una jornada especial para la NBA, la Liga Nacional de Básquet profesional de Estados Unidos, ya que en un partido por la Conferencia Este, se superó una importante marca y cambió el segundo mejor registro de goleo de un jugador, que tenía Kobe Bryan.
El ala-pívot de los Miami Heat, Edrice Bam Adebayo, quedó como el segundo máximo anotador de un partido de la Liga al cerrar una planilla con 83 puntos, dejando en tercer lugar al registro de Kobe Brian, que había sumado 81. La máxima cota es la lograda por del legendario Wilt Chamberlain, que alcanzó los 100 puntos en un encuentro en que Philadelphia Warriors le ganó 169–147 a New York Knicks el 2 de marzo de 1962.
La noche mágica de Adebayo en el triunfo de Miami Heats sobre los Wizards
Edrice Adebayo de Miami Heat fue sin dudas el MVP en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129, sino por haber anotado 83 tantos en 41 minutos y 54 segundo que estuvo en cancha. Bam logró 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, además de 9 rebotes y 3 asistencias.
Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el deportista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.
Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio. Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.
Manu Ginóbili y sus 48 puntos en San Antonio Spurs
Emanuel Ginóbili, el mejor argentino que jugó en la NBA, logró su mejor actuación ofensiva en la NBA el 21 de enero de 2005, cuando anotó 48 puntos en una victoria de los San Antonio Spurs sobre los Phoenix Suns por 128-123 en tiempo suplementario.