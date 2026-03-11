Inicio Ovación Basquet NBA
Nuevo récord en la NBA: Bam Adebayo anotó 83 puntos para Miami Heat y superó a Kobe Bryan

En el partido de NBA entre Miami Heat y Washington Wizards, Edrice Adebayo sumó 83 tantos y registró la segunda mejor marca histórica en la liga estadounidense

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Edrice Adebayo, ala- pivot de Miami Heat logró la segunda mejor marca histórica de goleo en la NBA.

Este martes por la noche fue una jornada especial para la NBA, la Liga Nacional de Básquet profesional de Estados Unidos, ya que en un partido por la Conferencia Este, se superó una importante marca y cambió el segundo mejor registro de goleo de un jugador, que tenía Kobe Bryan.

El ala-pívot de los Miami Heat, Edrice Bam Adebayo, quedó como el segundo máximo anotador de un partido de la Liga al cerrar una planilla con 83 puntos, dejando en tercer lugar al registro de Kobe Brian, que había sumado 81. La máxima cota es la lograda por del legendario Wilt Chamberlain, que alcanzó los 100 puntos en un encuentro en que Philadelphia Warriors le ganó 169–147 a New York Knicks el 2 de marzo de 1962.

La noche mágica de Adebayo en el triunfo de Miami Heats sobre los Wizards

Edrice Adebayo de Miami Heat fue sin dudas el MVP en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129, sino por haber anotado 83 tantos en 41 minutos y 54 segundo que estuvo en cancha. Bam logró 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, además de 9 rebotes y 3 asistencias.

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el deportista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio. Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.

Wilt Chamberlain y sus 100 puntos en la temporada 1962 de la NBA.

Manu Ginóbili y sus 48 puntos en San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili, el mejor argentino que jugó en la NBA, logró su mejor actuación ofensiva en la NBA el 21 de enero de 2005, cuando anotó 48 puntos en una victoria de los San Antonio Spurs sobre los Phoenix Suns por 128-123 en tiempo suplementario.

Los máximos anotadores en partidos de NBA

  • Wilt Chamberlain 100 pts.
  • Bam Adebayo 83 pts.
  • Kobe Bryant 81 pts.
  • Luka Doncic 73 pts.
  • Wilt Chamberlain 73 pts.
  • David Thompson 73 pts.
  • Wilt Chamberlain 72 pts.
  • Elgin Baylor 71 pts.
  • David Robinson 71 pts.
  • Donovan Mitchell 71 pts.
  • Damian Lillard 71 pts.

