Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

El fuerte comunicado de Godoy Cruz tras los incidentes en el Gambarte frente a Deportivo Madryn

Godoy Cruz emitió un comunicado sobre los incidentes registrados en el último partido de local ante Deportivo Madryn y tomó severas medidas.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz emitió un comunicado tras los incidentes ante Deportivo Madryn.
Godoy Cruz emitió un comunicado tras los incidentes ante Deportivo Madryn.Foto: Cristian Lozano/UNO

Godoy Cruz emitió un comunicado en el que hizo referencia a los hechos de violencia ocurridos durante el partido que igualó ante Deportivo Madryn en el estadio Feliciano Gambarte, por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional.

Al término del partido los hinchas manifestaron su enojo con la actuación del equipo y algunos invadieron el campo de juego.

Debido a estos incidentes, el club debió presentar un informe para esclarecer los hechos. Este sábado el Tomba deberá jugar con Ferro en el Feliciano Gambarte desde las 18 por la fecha 5, y en el club son optimistas que se jugará en calle Balcarce, este jueves se conocerá la resolución de AFA.

tomba 16

El comunicado de Godoy Cruz

En el comunicado el Tomba confirma que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ha iniciado un expediente disciplinario (N°98578) que podría derivar en sanciones. Además, precisó que presentará la correspondiente defensa con el objetivo de evitar cualquier tipo de sanción que pueda afectar al club como consecuencia de estos acontecimientos.

"La mayoría de las personas involucradas en los hechos ha sido identificada a partir del trabajo de monitoreo e investigación que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de Mendoza, a través de las 64 cámaras de seguridad con las que cuenta el estadio Feliciano Gambarte", indicó la publicación.

tomba 19

"Las personas que están siendo identificadas podrán ser incorporadas al programa nacional Tribuna Segura, si así lo determina el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. En tal caso, el club se limita a dar cumplimiento a la medida dispuesta, una vez recibida la notificación correspondiente sobre las personas alcanzadas por el programa", agregó.

"Godoy Cruz reafirma su compromiso con la convivencia, el respeto y el cuidado del Estadio Feliciano Gambarte, entendiendo que nuestra casa se protege entre todos". "Godoy Cruz reafirma su compromiso con la convivencia, el respeto y el cuidado del Estadio Feliciano Gambarte, entendiendo que nuestra casa se protege entre todos".

El club también resaltó que "Algunos socios ya han sido notificados y suspendidos de manera provisoria, hasta tanto se analice cada caso en particular. Como corresponde, todos los procedimientos contarán con las debidas garantías legales, asegurando plenamente el derecho de defensa de las personas involucradas. De acuerdo con la gravedad que se determine en cada situación, las resoluciones podrán contemplar advertencias, suspensiones o la expulsión como socios de la institución".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas