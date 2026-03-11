El fuerte comunicado de Godoy Cruz tras los incidentes en el Gambarte frente a Deportivo Madryn

tomba 16

En el comunicado el Tomba confirma que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ha iniciado un expediente disciplinario (N°98578) que podría derivar en sanciones. Además, precisó que presentará la correspondiente defensa con el objetivo de evitar cualquier tipo de sanción que pueda afectar al club como consecuencia de estos acontecimientos.

"La mayoría de las personas involucradas en los hechos ha sido identificada a partir del trabajo de monitoreo e investigación que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de Mendoza, a través de las 64 cámaras de seguridad con las que cuenta el estadio Feliciano Gambarte", indicó la publicación.

"Las personas que están siendo identificadas podrán ser incorporadas al programa nacional Tribuna Segura, si así lo determina el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. En tal caso, el club se limita a dar cumplimiento a la medida dispuesta, una vez recibida la notificación correspondiente sobre las personas alcanzadas por el programa", agregó.

"Godoy Cruz reafirma su compromiso con la convivencia, el respeto y el cuidado del Estadio Feliciano Gambarte, entendiendo que nuestra casa se protege entre todos".

El club también resaltó que "Algunos socios ya han sido notificados y suspendidos de manera provisoria, hasta tanto se analice cada caso en particular. Como corresponde, todos los procedimientos contarán con las debidas garantías legales, asegurando plenamente el derecho de defensa de las personas involucradas. De acuerdo con la gravedad que se determine en cada situación, las resoluciones podrán contemplar advertencias, suspensiones o la expulsión como socios de la institución".