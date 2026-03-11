Antes del fin de semana largo piden donar sangre: las plaquetas duran 5 días y los bancos necesitan stock

placa sangre

Una complicación extra por el fin de semana largo

“Principalmente queremos difundir que solemos recalcar el pedido el fin de semana largo porque las plaquetas, su almacenamiento, dura 5 días. Entonces si no tenemos donantes los días previos y posteriores al fin de semana largo se nos complica con la reposición de plaquetas, principalmente”, explicó el doctor Pedro Ruiz, del Centro Regional de Hemoterapia.

Las plaquetas son uno de los componentes más sensibles de la sangre. Se utilizan, por ejemplo, en pacientes oncológicos, en personas que atraviesan tratamientos complejos o en situaciones de emergencia. A diferencia de otros hemocomponentes, su tiempo de conservación es muy corto, por lo que el sistema necesita donaciones constantes.

En ese sentido, Ruiz recordó que la sangre no puede fabricarse en un laboratorio ni obtenerse por otro medio que no sea la donación voluntaria.

“Desde el Centro Regional de Hemoterapia queremos recordarles que la sangre no la podemos obtener si no es por un acto generoso y solidario de una persona que dona una hora de su tiempo para poder donar sangre y con esa sangre la podemos fraccionar y podemos ayudar a cuatro personas distintas”, señaló.

donar sangre, estudio.jpg "El objetivo es contar con 100 donantes diarios. Recordemos que las plaquetas tienen una duración de 5 días", dijo el doctor Pedro Ruiz.

Esto se debe a que una unidad de sangre puede separarse en diferentes componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno de ellos puede ser utilizado por distintos pacientes, multiplicando así el impacto de cada donación.

“Tengamos en cuenta que de lunes a lunes en los hospitales hay personas que necesitan ya sea para continuar con su vida o con un tratamiento este hemocomponente tan vital como son los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma para poder seguir con vida”, agregó el especialista.

Por ese motivo, desde el centro invitan a la comunidad a acercarse a donar sangre antes del fin de semana largo, ya sea en el propio Centro Regional de Hemoterapia o en el hospital más cercano a su domicilio.

Donar sangre: un procedimiento sencillo

El procedimiento es sencillo y seguro. Las personas interesadas deben pesar más de 50 kilos, tener entre 16 y 65 años y gozar de buena salud. La donación dura aproximadamente una hora, incluyendo el proceso de registro, evaluación médica y extracción.

“Los esperamos en el centro regional o en cualquier servicio de hemoterapia. Si pesas más de 50 kilos, si tenés entre 16 y 65 años y gozas de buena salud, te esperamos para que realices este acto voluntario y solidario”, indicó Ruiz.

Otro aspecto que influye en el nivel de reservas es el calendario anual. Durante los meses de verano, por ejemplo, las donaciones suelen disminuir debido a las vacaciones y al cierre de muchas instituciones educativas.

donar sangre Un acto simple que puede beneficiar a varios pacientes necesitados. Foto: archivo UNO

“Estamos restableciendo nuevamente el ritmo de colectas externas con universidades y distintas instituciones para poder lograr nuevamente el stock adecuado en hemocomponentes. Recordemos que en enero y febrero, en épocas de vacaciones, universidades cerradas, no podemos realizar las colectas externas donde la gente tiene que ir al centro regional o a los hospitales”, explicó el médico.

Como consecuencia de esta situación, los bancos de sangre registran una caída significativa en el número de donantes.

“Entonces, como consecuencia de esto, las donaciones caen un 30% y bueno, ya desde la semana pasada comenzamos nuevamente con las colectas externas”, detalló.

Estas campañas en universidades, organismos y distintas instituciones permiten acercar la donación a la comunidad y recuperar los niveles de stock necesarios para abastecer a los hospitales.

El objetivo es alcanzar los 100 donantes de sangre

Actualmente, el objetivo es alcanzar alrededor de 100 donantes diarios para cubrir la demanda del sistema de salud.

“Estamos logrando este número de donantes necesarios para todos los hospitales de alrededor de 100 donantes por día para cubrir toda la demanda de los hospitales de la provincia”, señaló Ruiz.

donar-sangre Reforzar el stock del Centro Regional de Hemoterapia, el objetivo de esta campaña previa al fin de semana largo que se aproxima.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia recuerdan que donar sangre no solo es un gesto solidario, sino también una acción que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

Un accidente, una cirugía, un tratamiento oncológico o una enfermedad pueden requerir transfusiones en cualquier momento. Por eso, mantener los bancos de sangre abastecidos es una tarea colectiva que depende de la participación de la comunidad.

El mensaje, especialmente antes de un fin de semana largo, es claro: donar sangre lleva poco tiempo, no representa riesgos para la salud y puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas. Un acto sencillo que, para quien lo necesita, puede significar una segunda oportunidad.