Los dispositivos de salud digital que sorprendieron en el CES 2026

adultos-mayores-inteligencia-artificial-freepik-(3) Los expertos señalan que este tipo de dispositivos marcan un antes y un después en el monitoreo personal de la salud. Crédito: Freepik.

El CES 2026 presentó una nueva generación de dispositivos que integran funciones médicas en dispositivos de uso cotidiano. Desde relojes inteligentes capaces de detectar arritmias hasta básculas que miden la composición corporal con precisión clínica, la feria mostró cómo la salud digital se convierte en parte de la vida diaria.

Implicancias para el futuro del bienestar

La incorporación de estos dispositivos plantea un debate sobre privacidad y regulación. ¿Quién controla los datos de salud generados por los usuarios? Los especialistas advierten que, si bien la tecnología ofrece beneficios enormes, es necesario establecer marcos legales claros. En Latinoamérica, la oportunidad está en aprovechar estos avances para mejorar la prevención y el acceso a diagnósticos tempranos.

Los dispositivos de salud digital presentados en CES 2026 reflejan un cambio cultural: la salud ya no se controla solo en hospitales, sino también en el hogar. En Argentina, la adopción de estas tecnologías puede democratizar el acceso a información vital y mejorar la calidad de vida de millones de personas.