Todo listo para el inicio de la 23ª edición del Rally de las Bodegas

Todo esto es parte del cronograma de Vendimia en Mendoza.

Rally de las Bodegas-Dalvian 3.jpeg El Rally de las Bodegas cada año genera una gran atracción. Foto: Rally de las Bodegas.

El Rally, en el calendario nacional del AC

El Rally de las Bodegas integra el calendario nacional del Automóvil Club Argentino (ACA) y el calendario internacional de la Federación Internacional de Autos Antiguos (FIVA).

Además, conforma el campeonato Triple Corona junto al Rally de la Montaña y las 1000 Millas Sport .

La convocatoria cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y forma parte del calendario vintagel 2026. Acompañan esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.

Una de las características que distinguen al Rally de las Bodegas es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas a su itinerario, más allá de las seis casas anfitrionas. En esta edición, el recorrido incluye además de las bodegas Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento.

Tres días de competencia

La competencia se disputará bajo la modalidad de regularidad deportiva , disciplina en la que la precisión es determinante: los participantes deberán cumplir diferentes pruebas en tiempos preestablecidos, medidos a la centésima de segundo.

Como es habitual en este tipo de competencias, cada etapa se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando la conducción responsable en todo el recorrido . Las visitas a las bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al rally, mientras que las instancias sociales y celebratorias se realizan una vez finalizada la actividad deportiva de cada jornada.

El epicentro del rally será el Park Hyatt Mendoza , donde se realizarán acreditaciones, verificaciones técnicas y administrativas, la presentación oficial, la largada de las tres etapas y la ceremonia de premiación.

Las actividades comenzarán el jueves 12 con las verificaciones técnicas.

A las 16.30 se llevará a cabo la largada del tramo inicial de la primera etapa, que tendrá como destino Puesto del Indio, complejo ubicado en la Estancia San Isidro, a 1.700 metros sobre el nivel del mar ya solo 15 minutos de la Ciudad.

El viernes 13 se correrá la segunda parte de la primera etapa, jornada que culminará en Bodega Anaia con el Concurso de Elegancia 202 6, instancia en la que se distinguirá al mejor automóvil de la edición.

Finalmente, el sábado 14 , tras la finalización del segundo tramo, se realizará la cena de cierre en el Park Hyatt Mendoza, a beneficio de la Fundación Conin, donde tendrá lugar la ceremonia de premiación y la consagración de los ganadores.