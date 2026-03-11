Cada vez son más los jóvenes que tienen acceso a una cuenta digital para comenzar a dar sus primeros pasos en la administración del dinero. Esto les permite poder realizar todo tipo de compras de forma práctica y segura. Mientras que para los padres es una tranquilidad saber que pueden enviarles dinero en cualquier momento. En el caso de Mercado Pago, la aplicación ofrece funcionalidades de Control Parental para todos los tutores de cuentas de adolescentes. Entre otras tareas permite monitorear en tiempo real los consumos de los jóvenes, configurar alertas por gastos o montos límite y hasta pausar la cuenta.
¡Atención!
Cómo monitorear la cuenta digital de tus hijos en Mercado Pago
Mercado Pago ofrece la posibilidad de ver en tiempo real sus consumos, configurar alertas por gastos o montos y hasta pausar su cuenta. Conocé el paso a paso para utilizar esta herramienta de la app
¿Cómo usar la herramienta de Control Parental?
En la home de su aplicación, los tutores encontrarán disponible la sección de “Control Parental” que permite monitorear el uso que hacen de su cuenta:
- Visualizar en tiempo real el saldo de la cuenta del menor y sus gastos: El adulto responsable puede supervisar el dinero total e invertido, acceder a los consumos que haya realizado con una vista detallada por categoría, comercio, monto y fecha.
- Configurar alertas: Activando esta opción, el tutor recibe notificaciones por cada gasto realizado. También tiene la posibilidad de elegir recibirlas cuando supere un monto en específico, por ejemplo, para compras superiores a $5.000.
- Pausar la cuenta: La app de Mercado Pago permite pausar automáticamente la cuenta del menor impidiendo que la use hasta que sea reactivada. De esta manera, los padres pueden definir un horario específico para el uso de la cuenta.
- Recibir un resumen mensual: De manera automática, reciben todos los meses por mail toda la información sobre las transacciones realizadas por su hijo.
- Recarga directa de dinero: En simples pasos y con el método de pago de preferencia, se puede enviar dinero en cualquier momento del día.
¿Cómo abrir una cuenta en Mercado Pago?
Para abrir una cuenta, los usuarios menores de edad deberán bajarse la aplicación al celular, tener DNI vigente, e informar el mail del padre, madre o tutor,que deberá ser usuario de
Mercado Pago, acreditar su identidad y autorizar la apertura de la cuenta.