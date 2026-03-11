Cómo monitorear la cuenta digital de tus hijos en Mercado Pago

MErcado Pago Control Parental En Mercado Pago se puede realizar un buen control parental.

¿Cómo usar la herramienta de Control Parental?

En la home de su aplicación, los tutores encontrarán disponible la sección de “Control Parental” que permite monitorear el uso que hacen de su cuenta:

Visualizar en tiempo real el saldo de la cuenta del menor y sus gastos: El adulto responsable puede supervisar el dinero total e invertido, acceder a los consumos que haya realizado con una vista detallada por categoría, comercio, monto y fecha.

Configurar alertas: Activando esta opción, el tutor recibe notificaciones por cada gasto realizado. También tiene la posibilidad de elegir recibirlas cuando supere un monto en específico, por ejemplo, para compras superiores a $5.000.

Pausar la cuenta: La app de Mercado Pago permite pausar automáticamente la cuenta del menor impidiendo que la use hasta que sea reactivada. De esta manera, los padres pueden definir un horario específico para el uso de la cuenta.

Recibir un resumen mensual: De manera automática, reciben todos los meses por mail toda la información sobre las transacciones realizadas por su hijo.

Recarga directa de dinero: En simples pasos y con el método de pago de preferencia, se puede enviar dinero en cualquier momento del día.

¿Cómo abrir una cuenta en Mercado Pago?

Para abrir una cuenta, los usuarios menores de edad deberán bajarse la aplicación al celular, tener DNI vigente, e informar el mail del padre, madre o tutor,que deberá ser usuario de