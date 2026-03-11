Este sábado se realiza la 4ª Feria del Deporte Adaptado en la Ciudad de Mendoza

Este sábado 14 de marzo la amplia comunidad del deporte adaptado tiene la oportunidad de reunirse, mostrarse y crecer en lo deportivo y lo social. Se realiza en el Gimnasio N°3 de la Municipalidad de Capital. Actividades como el tenis adaptado, el básquet en silla de ruedas, sitting volley, o el fútbol adaptado, son las disciplinas más visibilizadas.
Desde las 9.30 a las 12.30, se realiza en el Gimnasio N° 3 de ciudad (calle Ayacucho 349, de 4ª Sección), y organizado por la Red de Deporte y Actividades Adaptadas de Mendoza (Redadap). El acceso es libre y gratuito.
Qué es la Feria de Deportes y Actividades Adaptadas
Según los organizadores, se trata de un encuentro en el cual las personas pueden probar diferentes deportes y actividades adaptadas, recibir orientación y comenzar a integrarse en la comunidad deportiva y recreativa.
El objetivo de estos eventos es facilitar y promover la inserción en el deporte y recreación, para qué más personas con discapacidad puedan disfrutarlas. Conectamos a profesores de las distintas disciplinas con personas que quieren comenzar alguna actividad.
La Feria de Deporte y Actividades Adaptadas es un encuentro comunitario que reúne a profesores, instructores, coordinadores, deportistas y artistas vinculados a propuestas adaptadas con la comunidad en general. Está dirigida tanto a personas con discapacidad y sus familias como a profesionales de la salud, la educación física y la educación especial.
En esta reunión se ofrecerán muestras, clases abiertas de deportes y actividades artísticas, presentaciones de libros y exhibiciones de dispositivos adaptados para la actividad física.
Basados en ediciones anteriores, participarán referentes y jugadores de disciplinas orientadas a discapacidad intelectual, visual y motriz, tales como: básquet en silla de ruedas, boccia, powerchair, goalball, tenis de mesa en silla de ruedas, tenis, fútbol, ciclismo en bicicletas tándem, paratiro y parabádminton, karate, taekwondo
Para mayor información y contacto de organizadores, comunicarse con Carolina Rearte (+5492612081664) o Yamila Perdicaro (+54 9 261 686-9048).