Este sábado se realiza la 4ª Feria del Deporte Adaptado en la Ciudad de Mendoza

El objetivo de estos eventos es facilitar y promover la inserción en el deporte y recreación, para qué más personas con discapacidad puedan disfrutarlas. Conectamos a profesores de las distintas disciplinas con personas que quieren comenzar alguna actividad.

polideportivo-feria-deportes adaptados (1)

La Feria de Deporte y Actividades Adaptadas es un encuentro comunitario que reúne a profesores, instructores, coordinadores, deportistas y artistas vinculados a propuestas adaptadas con la comunidad en general. Está dirigida tanto a personas con discapacidad y sus familias como a profesionales de la salud, la educación física y la educación especial.

En esta reunión se ofrecerán muestras, clases abiertas de deportes y actividades artísticas, presentaciones de libros y exhibiciones de dispositivos adaptados para la actividad física.

deportes adaptados-sitting volleyball sitting volleyball o vóley sentado.

Basados en ediciones anteriores, participarán referentes y jugadores de disciplinas orientadas a discapacidad intelectual, visual y motriz, tales como: básquet en silla de ruedas, boccia, powerchair, goalball, tenis de mesa en silla de ruedas, tenis, fútbol, ciclismo en bicicletas tándem, paratiro y parabádminton, karate, taekwondo

Para mayor información y contacto de organizadores, comunicarse con Carolina Rearte (+5492612081664) o Yamila Perdicaro (+54 9 261 686-9048).