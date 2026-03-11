Inicio Ovación Polideportivo Tenis Adaptado
DEPORTE ADAPTADO

Este sábado se realiza la 4ª Feria del Deporte Adaptado en la Ciudad de Mendoza

El Gimnasio N°3 de de Capital, será la sede de la 4ª Feria del Deporte y Actividades Adaptadas este sábado, con actividades, charlas y visualización de esta modalidad

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Goalball es una de las actividades deportivas adpatadas que se practica en Mendoza, junto al Tenis adaptado, el sitting volley o el fútbol adaptado

Este sábado 14 de marzo la amplia comunidad del deporte adaptado tiene la oportunidad de reunirse, mostrarse y crecer en lo deportivo y lo social. Se realiza en el Gimnasio N°3 de la Municipalidad de Capital. Actividades como el tenis adaptado, el básquet en silla de ruedas, sitting volley, o el fútbol adaptado, son las disciplinas más visibilizadas.

Desde las 9.30 a las 12.30, se realiza en el Gimnasio N° 3 de ciudad (calle Ayacucho 349, de 4ª Sección), y organizado por la Red de Deporte y Actividades Adaptadas de Mendoza (Redadap). El acceso es libre y gratuito.

Gustavo Fernandez US Open.jpg
Gustavo Fernández se metió en las semifinales del US Open sobre silla de ruedas.

Qué es la Feria de Deportes y Actividades Adaptadas

Según los organizadores, se trata de un encuentro en el cual las personas pueden probar diferentes deportes y actividades adaptadas, recibir orientación y comenzar a integrarse en la comunidad deportiva y recreativa.

El objetivo de estos eventos es facilitar y promover la inserción en el deporte y recreación, para qué más personas con discapacidad puedan disfrutarlas. Conectamos a profesores de las distintas disciplinas con personas que quieren comenzar alguna actividad.

polideportivo-feria-deportes adaptados (1)

La Feria de Deporte y Actividades Adaptadas es un encuentro comunitario que reúne a profesores, instructores, coordinadores, deportistas y artistas vinculados a propuestas adaptadas con la comunidad en general. Está dirigida tanto a personas con discapacidad y sus familias como a profesionales de la salud, la educación física y la educación especial.

En esta reunión se ofrecerán muestras, clases abiertas de deportes y actividades artísticas, presentaciones de libros y exhibiciones de dispositivos adaptados para la actividad física.

deportes adaptados-sitting volleyball
sitting volleyball o v&oacute;ley sentado.

sitting volleyball o vóley sentado.

Basados en ediciones anteriores, participarán referentes y jugadores de disciplinas orientadas a discapacidad intelectual, visual y motriz, tales como: básquet en silla de ruedas, boccia, powerchair, goalball, tenis de mesa en silla de ruedas, tenis, fútbol, ciclismo en bicicletas tándem, paratiro y parabádminton, karate, taekwondo

Para mayor información y contacto de organizadores, comunicarse con Carolina Rearte (+5492612081664) o Yamila Perdicaro (+54 9 261 686-9048).

