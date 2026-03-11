La voz del hincha de Independiente Rivadavia: quién debe ser el 9, el sorteo de la Copa y el gran momento de la Lepra

Las voces de los hinchas de Independiente Rivadavia

¿Quién tiene que ser el 9 de la Lepra Arce o Sartori?

"Arce es un ídolo, pero hoy por hoy creo que Sartori está un escalón más arriba".

"Para mí Sartori está teniendo un muy buen momento, así que hay que darle tiempo. Aparte que Arce es muy selectivo, tiene un momento de mucha sequía o un momento que hace muchos goles. Y para mí Sartori está en el medio, como que está haciendo lo que tiene que hacer".

lepra hinchas 5

"A mí me engancha como medio con sentimientos cruzados. El Toro Sartori viene muy bien, pero Alex es nuestro goleador. Le daría una posibilidad a Arce y por qué no por ahí jugar con los dos, pero bueno, eso lo elige el Míster. Cualquiera de los dos me viene bien, mientras hagan goles".

"El nueve tiene que ser el que diga Berti, que es el que sabe. A mi gusto, Arce, lo que toca lo convierte en gol. Pero hoy, volviendo de una lesión, tiene que ser Sartori".

lepra hinchas 6

"Yo creo que hoy Sartori se ha ganado el lugar, se ha ganado la confianza y creo que por más que Arce nos ha dado muchísimas alegrías, hay que seguirle dándole la confianza a Sartori. Creo que se lo merece, aparte por el sistema de juego que se está usando".

"Como han jugado y por lo que han mostrado Fabrizio Sartori, hay que darle tiempo al paraguayo para que vuelva todo y eso se va a ir viendo. Tienen que ver cómo va a llegar para la Copa. Algunos de los dos tienen que estar como están y el que llegue va a tener que aportar".

¿Qué esperás del sorteo de la Copa Libertadores?

"No importa el rival, pero sí me encantaría que nos toque algún brasilero porque quiero ir a Brasil".

"La idea es que toque a alguien fácil, pero pasa que si toca a alguien fácil entre comillas tenés que ir muy lejos. Es la cercanía o pasar, por así decirlo. Pero para mí vamos a pasar porque la Lepra le va a hacer frente a cualquiera".

lepra hinchas 4

"Estamos ansiosos, esperando. Y más con la banda de amigos estamos como que nos vamos a juntar a ver a dónde tenemos que viajar. Por cuestiones económicas, por ahí uno prefiere que sean países más limítrofes, pero a donde sea ahí vamos a estar alentando al más grande".

"Yo tengo mi grupo favorito armado. Cabeza de serie Nacional de Uruguay, segundo Libertad, del segundo bombo y del tercero podría ser un chileno. Eso nos permitiría tener viajes cortos para el plantel y para la gente y rivales menos complejos de los que hay en esos bombos".

"Si se puede evitar un brasilero, mejor. Yo creo que eso sería de cajón. Ya después, obviamente, es un regalo que ya estamos teniendo a los hinchas, que venga el que sea".

lepra hinchas 2

"La verdad es que el equipo demuestra que está para cualquiera. Puede tocar Flamengo, Palmeiras, el que sea y se sabe que la Lepra se puede plantar. Obviamente no significa que vamos a pasar punteros, pero bueno, si la Lepra sabe jugar, estamos para cualquiera".

¿Qué te genera ver al equipo puntero en el Torneo Apertura?

"Pasión, la pasión de siempre, que siempre queremos más. Vamos por más y vamos por otra estrella si Dios quiere este año".

"Despierta una expectativa, una emoción de estar ahí entre los primeros. Antes era imposible ver a alguien del interior tan arriba".

lepra hinchas 1

"Lo que estamos viviendo, la verdad que es soñado. No sé si me lo imaginé, yo con jugar en Primera me conformaba. Y hoy en día todo lo que estamos viviendo, punteros, vamos a jugar una Libertadores. Y ni hablar de esto (la estrella). Tener esto acá no tiene precio".

"A mí Independiente hace 40 años me despierta pasión. En la categoría que juegue, con el rival que juegue y en la posición que esté. Hoy, por supuesto, me despierta una alegría inmensa, un sueño de toda la vida de todo el pueblo leproso".

lepra hinchas 3

"Yo creo que ni el más optimista, cuando apenas ascendimos, imaginaba este presente. Pero también tiene mucho que ver el equipo como se ha armado en esta temporada, tenemos un equipo mucho más amplio, nos da aspiraciones a estar punteros y obviamente que ilusiona".

"Es un sueño, la verdad. Hay que ser sincero, ningún hincha independiente se esperaba este arranque.Se sabía que había buen equipo, que había buena forma, pero es lindo para el hincha del fútbol mendocino, así es que se lo acompaña con ganas de seguir disfrutando".