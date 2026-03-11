Independiente Rivadavia pierde ante Barracas Central en el Bautista Gargantini

villa 1

El partido

Independiente Rivadavia saltó al campo de juego procurando ser protagonista desde el primer minuto. Con ese cometido, los desbordes de Osella, la verticalidad de Matías Fernández, y la sociedad conjunta con Sebastián Villa y Gonzalo Ríos, fueron las armas de la Lepra para generar peligro en el área de Barracas Central.

El dominio de la Lepra no bastó para ponerse en ventaja en el marcador y, a los 34 minutos, llegó el primer gol de la noche pero con la fortuna para Barracas Central. Un tiro libre dejó la pelota sin dueño en el área para que Morales llegara con lo justo para empujarla y vencer la valla de Bolcato.

lepra barracas Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Diez minutos después, el equipo de Rubén Darío Insúa volvió a dar un golpe letal en una jugada de contra. Independiente Rivadavia quedó mal parado en el fondo y Jhonatan Candia aprovechó el mano a mano con Bolcato para marcar el segundo gol del Guapo.