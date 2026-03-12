La contundente postura de Chiqui Tapia sobre la sede que la AFA buscará para jugar la Finalissima

La contundente postura de Chiqui Tapia sobre la sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España

El mandamás de la AFA dio a conocer su clara postura sobre el escenario en que desea que se juegue la Finalissima entre la Selección argentina y España. "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", expresó Claudio Tapia a la salida de Tribunales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2032116126801408502&partner=&hide_thread=false CHIQUI TAPIA DESPUÉS DE DECLARAR EN LA JUSTICIA:



"Queremos que la Finalissima se juegue en El Monumental". pic.twitter.com/SAfqGivopd — Toto (@palertermo) March 12, 2026

Sin dudas un contrapunto con lo que dijo el líder de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en diálogo con El Larguero. "Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder".

El inconveniente que surje en cuanto a la sede propuesta por Tapia, el Monumental, es que en el día pactado para la Finalissima el estadio de Núñez tiene pactado un recital de AC/DC. Además, dará otros dos shows el 23 y 31 de marzo, por lo que la cancha estará afectada a esa agenda. Las opciones que se barajan por el momento para el partido entre Argentina y España son Lisboa y Londres.