La contundente postura de Chiqui Tapia sobre la sede que la AFA buscará para jugar la Finalissima

La sede de la Finalissima se volvió terreno de disputa entre la Selección argentina y España luego de que el conflicto en Medio Oriente obligara a cambiar el escenario que inicialmente estaba estipulado para jugarse en Qatar.
Con la necesidad de cambiar de sede, UEFA y Conmebol iniciaron reuniones para poder llegar a un acuerdo respecto al lugar en el que se jugaría la Finalissima. Pero en la mañana de este jueves, una fuerte afirmación se instaló en los medios españoles en donde se daba por sentado que el partido entre la Selección argentina y España se jugaría en el Santiago Bernabéu.
La casa del Real Madrid fue puesta a disposición por la UEFA pero sin consultarle previamente a AFA, hecho que molestó y mucho en las arcas de la entidad dirigida por Chiqui Tapia. Por eso, ante las versiones que surgieron, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dejó en claro que no resignará la localía ante España.
El mandamás de la AFA dio a conocer su clara postura sobre el escenario en que desea que se juegue la Finalissima entre la Selección argentina y España. "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", expresó Claudio Tapia a la salida de Tribunales.
Sin dudas un contrapunto con lo que dijo el líder de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en diálogo con El Larguero. "Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder".
El inconveniente que surje en cuanto a la sede propuesta por Tapia, el Monumental, es que en el día pactado para la Finalissima el estadio de Núñez tiene pactado un recital de AC/DC. Además, dará otros dos shows el 23 y 31 de marzo, por lo que la cancha estará afectada a esa agenda. Las opciones que se barajan por el momento para el partido entre Argentina y España son Lisboa y Londres.