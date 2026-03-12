Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Apertura

River visita a Huracán por el Torneo Apertura en el debut del Chacho Coudet como DT del Millo: hora, TV y formaciones

River estrena al Chacho Coudet como DT ante Huracán de Parque Patricios por la décima fecha del Torneo Apertura

Por UNO
River visita este jueves a Huracán por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura. A partir de las 21.30, en el Tomás Adolfo Ducó, el encuentro se jugará con un aforo reducido luego del derrumbe ocurrido hace algunos días en las inmediaciones del estadio. El partido podrá verse por la señal de TNT Sports.

El cotejo marcará el debut del Chacho Coudet como entrenador de River luego de la salida de Marcelo Gallardo. El ex DT de Racing estampó su firma la semana pasada, dejando su proyecto en Alavés para hacerse cargo de un Millonario alicaído y sin rumbo futbolístico.

El Chacho Coudet tendrá su estreno como DT de River ante Huracán en Parque Patricios.

Pese a la última victoria ante Banfield y el empate ante Independiente Rivadavia, el cuadro de Núñez acumula tres victorias, tres empates y tres derrotas lo que lo ubican lejos de la punta, en la séptima posición de la Zona B del Torneo Apertura, con 11 puntos. El inicio del ciclo de Coudet siembra esperanzas en el hincha con volver a ver a ese River con ímpetu y buen manejo de pelota.

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia, con 17 unidades.

River vs Huracán por el Torneo Apertura: posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 21.30

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

