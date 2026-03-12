River visita a Huracán por el Torneo Apertura en el debut del Chacho Coudet como DT del Millo: hora, TV y formaciones

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia, con 17 unidades.
River vs Huracán por el Torneo Apertura: posibles formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Hora: 21.30
Estadio: Tomás Adolfo Ducó
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Sebastián Habib