Cómo hacer perfume casero para sábanas: guía fácil para un dormitorio fragante

sábanas No hay nada mejor que acostarse y que las sábanas de tu cama tengan rico perfume.

Cómo preparar perfume para sábanas

Para realizar este aromatizante necesitas 100 ml de alcohol de farmacia y 150 ml de agua destilada. También, entre 20 y 30 gotas de tus aceites esenciales favoritos y un frasco pulverizador limpio.

El primer paso consiste en mezclar el alcohol con los aceites esenciales dentro del envase. Agita bien la solución para que las esencias se disuelvan correctamente en el alcohol antes de añadir el resto de los componentes.

Luego, incorpora el agua destilada lentamente. El uso de agua desmineralizada es clave para evitar manchas en tus sábanas blancas. Deja que la mezcla repose en un lugar oscuro durante 24 horas para que el aroma se asiente.

Perfume en las sábanas Puedes colocar el perfume en un recipiente con spray.

Para aplicarlo, rocía el perfume a una distancia de 30 centímetros de la cama. Lo ideal es hacerlo cada mañana al tenderla o unos 15 minutos antes de irte a dormir para que la humedad se evapore y quede solo la fragancia.

Claves para un dormitorio siempre impecable

Ventilación diaria: abre las ventanas al menos 10 minutos cada mañana para renovar el aire.

Lavado semanal: cambia las sábanas cada siete días usando vinagre blanco como suavizante natural.

cada siete días usando vinagre blanco como suavizante natural. Exposición al sol: si tienes la posibilidad, deja que el sol pegue sobre el colchón para eliminar ácaros y humedad.

Cuidado de almohadas: rocía el revés de la almohada para que el aroma se libere gradualmente con tu calor corporal.

Limpieza de textiles: aspira o lava las alfombras con frecuencia, ya que suelen atrapar olores no deseados.

Siguiendo todas estas recomendaciones, lograrás que las habitaciones del hogar se mantengan frescas y con un aroma especial.