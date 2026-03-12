Para José Florentín, lo bueno y lo malo de Independiente Rivadavia en la derrota ante Barracas Central

Lo bueno y lo malo de Independiente Rivadavia para José Florentín tras la derrota ante Barracas Central

En el aspecto positivo, José Florentín destacó la personalidad de Independiente Rivadavia para ir a buscar el partido luego de un primer tiempo en el que el Azul se fue perdiendo 2-0 abajo. "No nos podemos quedar con esto, hay que seguir. Estamos todavía bastante bien, estamos ahí arriba, estamos ganando grandes cosas. Dejamos bastante alta la vara y por ahí eso nos viene bien a nosotros porque nos exigimos bastante también".

También en lo personal, el paraguayo ex Central Córdoba se mostró contento por su gol. "Lo venía buscando el partido pasado también, así que contento por ese lado. Lástima nada más por el resultado, pero a nivel personal contento y ojalá poder seguir por este camino".

lepra vs barracas Independiente Rivadavia perdió ante Barracas Central en el Gargantini pero aún sigue como líder de su zona. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En lo negativo, Florentín remarcó las desanteciones defensivas de Independiente Rivadavia por el afán de ir a buscar un resultado favorable. "Tuvimos dos desatenciones que nos costaron bastante caro. La verdad que estábamos bastante bien, atacábamos por todos lados, y dos llegadas de ellos fueron dos goles. Después se metieron muy atrás. Son equipos que se te meten atrás y, cuando es así, es muy difícil de hacer goles. Generamos bastante pero el arquero de ellos tapó muchísimas pelotas".

En ese sentido, profundizando en el retroceso defensivo, José Florentín completó: "Los atacamos por todos lados y quedamos un poco mal parados subiendo todos con los laterales, los carrileros... y quedamos mal parados. Ahí tenemos que también entender cómo quedamos parados atrás. Pero bueno, son situaciones, por ahí hay que tratar de corregir. También en la parte ofensiva por ahí nos está costando convertir goles; convertimos, pero también hay que tratar de defender eso".

Independiente Rivadavia volverá a presentarse el próximo domingo 15 de marzo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Bosque, por la décimo primera fecha del Torneo Apertura.