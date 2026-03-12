La planta trepadora que transforma tu jardín en un paraíso de buenos olores y colibríes

Esta característica la hace ideal para plantar cerca de ventanas, galerías o sectores de descanso donde solemos pasar las tardes de verano.

El diseño de la naturaleza es perfecto. Las flores de esta planta tienen una estructura tubular alargada, evolucionada específicamente para que aves como el colibrí puedan introducir su pico y alimentarse del néctar.

A diferencia de otras especies, la madreselva produce una floración abundante y cargada de energía durante la primavera y el verano. Esto la convierte en una parada obligatoria en la ruta de los polinizadores.

Los colibríes también son conocidos como picaflores.png Los colibríes pueden ser atraídos por esta planta.

Además de su valor estético, incorporar esta planta en el jardín ofrece una solución práctica para la privacidad. Como si fuera poco, cuidar de una madreselva no solo mejora la vista de tu casa, sino que reduce el estrés al fomentar el contacto directo con la biodiversidad.

Cómo cuidar a esta planta en tu jardín: guía básica