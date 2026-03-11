Ni petunias ni margaritas: la planta con flores que le da vida a tu jardín

flores de surfinia La Petunia × hybrida es una planta colgante.

Sus flores tienen forma de trompeta y vienen en una gama infinita de púrpuras, rosas, blancos y bicolores. Su principal característica es su vigorosidad, crecen mucho más rápido y producen una cantidad de flores significativamente mayor, cubriendo por completo el follaje verde con un manto de color aterciopelado.

Cuidados básicos para una floración infinita

Esta planta es estrictamente de exterior, ya que necesita una exposición solar directa y abundante para mantener su ritmo de crecimiento. Aunque se puede plantar directamente en el sustrato del jardín para crear alfombras florales, su verdadero potencial se luce en macetas colgantes o jardineras elevadas.

Para que las surfinias se mantengan radiantes durante toda la temporada, sigue estas recomendaciones:

Ubicación: pleno sol (mínimo 6 horas diarias).

Riego: frecuente y abundante, especialmente en verano, evitando mojar las flores y hojas.

Sustrato: debe ser rico en nutrientes y tener un excelente drenaje para evitar hongos.

surfinias Aprende a cuidarlas y disfruta de un balcón lleno de vida.

Fertilización: requieren abono para plantas con flor cada 15 días durante la primavera y el estío.

Mantenimiento: a diferencia de las petunias, no es estrictamente necesario quitar las flores marchitas, aunque ayuda a mantener la planta limpia.