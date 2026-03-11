Inicio Sociedad planta
Jardinería

Ni petunias ni margaritas: la planta con flores que le da vida a tu jardín

Aprende a cuidar esta planta si quieres disfrutar de un jardín o un balcón lleno de vitalidad. Pueden cultivarse como colgantes

Paula García
Editado por Paula García
Esta encantadora planta es conocida por la belleza de sus flores.

Esta encantadora planta es conocida por la belleza de sus flores.

A la hora de diseñar un jardín exterior, solemos caer en los clásicos de siempre. Las margaritas aportan sencillez y las petunias llenan de color los canteros, pero a veces buscamos una planta que vaya un paso más allá en cuanto a volumen y resistencia.

Si quieres transformar tu balcón o jardín en un verdadero espectáculo visual, existe una opción que supera a las clásicas que acabamos de mencionar. No se trata de una planta común, sino de una joya botánica diseñada para desbordar color: la surfinia (Petunia × hybrida).

La planta para darle color a tu jardín

La surfinia es, esencialmente, una variedad de petunia colgante desarrollada mediante hibridación. A diferencia de la petunia estándar, que crece hacia arriba en forma de arbusto pequeño, la surfinia tiene un hábito rastrero y colgante que puede alcanzar hasta un metro de longitud.

flores de surfinia
La Petunia &times; hybrida es una planta colgante.

La Petunia × hybrida es una planta colgante.

Sus flores tienen forma de trompeta y vienen en una gama infinita de púrpuras, rosas, blancos y bicolores. Su principal característica es su vigorosidad, crecen mucho más rápido y producen una cantidad de flores significativamente mayor, cubriendo por completo el follaje verde con un manto de color aterciopelado.

Cuidados básicos para una floración infinita

Esta planta es estrictamente de exterior, ya que necesita una exposición solar directa y abundante para mantener su ritmo de crecimiento. Aunque se puede plantar directamente en el sustrato del jardín para crear alfombras florales, su verdadero potencial se luce en macetas colgantes o jardineras elevadas.

Para que las surfinias se mantengan radiantes durante toda la temporada, sigue estas recomendaciones:

  • Ubicación: pleno sol (mínimo 6 horas diarias).

  • Riego: frecuente y abundante, especialmente en verano, evitando mojar las flores y hojas.

  • Sustrato: debe ser rico en nutrientes y tener un excelente drenaje para evitar hongos.

surfinias
Aprende a cuidarlas y disfruta de un balc&oacute;n lleno de vida.

Aprende a cuidarlas y disfruta de un balcón lleno de vida.

  • Fertilización: requieren abono para plantas con flor cada 15 días durante la primavera y el estío.

  • Mantenimiento: a diferencia de las petunias, no es estrictamente necesario quitar las flores marchitas, aunque ayuda a mantener la planta limpia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar