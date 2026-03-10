Cuáles son las plantas que no sobreviven a las primeras heladas y hay que protegerlas cubriéndolas

Cítricos jóvenes: limoneros, naranjos y mandarinos (especialmente si tienen menos de 3 años).

Plantas de interior “en el patio”: gomeros, potus o lazos de amor que estén en galerías.

de interior “en el patio”: gomeros, potus o lazos de amor que estén en galerías. Especies tropicales y suntuosas: santa rita (Bougainvillea), helechos, palmeras pequeñas y jazmines.

Suculentas y cactus: al tener mucha agua en sus hojas, estas se expanden al congelarse y “explotan” los tejidos internos.

en sus hojas, estas se expanden al congelarse y “explotan” los tejidos internos. Plantas de huerta de estación cálida: si todavía te quedan tomates o pimientos tardíos, es hora de despedirse o cubrirlos muy bien.

plantas-heladas3

Kit de supervivencia para plantas: cómo cubrirlas correctamente

Cubrir una planta no es simplemente tirarle un plástico encima y decirle adiós a las heladas. De hecho, el plástico nunca debe tocar las hojas, ya que transmite el frío directamente y puede quemarlas más que el aire mismo.

Tela antihelada (manta térmica): es la opción ideal. Es liviana, permite que la planta respire y deja pasar un poco de luz. Se puede dejar puesta varios días.

respire y deja pasar un poco de luz. Se puede dejar puesta varios días. Estructura de “tienda de campaña”: usá cañas o palos para crear un armazón alrededor de la planta . El cobertor debe apoyarse sobre esta estructura, no sobre el follaje.

. El cobertor debe apoyarse sobre esta estructura, no sobre el follaje. El “mulching” o acolchado: No solo hay que tapar arriba. Colocar una capa de paja, corteza de pino o incluso pasto seco en la base de la planta protege las raíces, que es la parte más vital.

Tip clave: el mejor momento para tapar es al atardecer, para atrapar el calor residual del suelo, y es fundamental destapar (si usás plásticos o telas gruesas) durante el día para evitar que la humedad condense y genere hongos.

plantas-heladas

El riego de las plantas: un aliado inesperado

Un suelo húmedo retiene más calor que un suelo seco. Un riego ligero antes de una noche de helada anunciada, puede marcar la diferencia, ya que el agua libera calor lentamente durante la noche.