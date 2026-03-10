Cómo preparar las plantas del jardín para la temporada de otoño

elementos de jardineria Presta atención a los consejos: es la mejor inversión para que luzcan plenamente y en buenas condiciones.

Cómo preparar tus plantas para el otoño

Con la baja de las temperaturas, las plantas necesitan menos agua. El exceso de agua puede conducir a la pudrición de las raíces, así que ajusta la rutina de riego. Lo ideal es regar por la mañana para evitar que la humedad se asiente durante la noche.

Por otro lado, el otoño es un momento justo para eliminar las hojas, tallos y flores muertas. Esto ahorra energía a la planta, ayuda a prevenir enfermedades y plagas.

En lo que respecta al abono, hay que aplicarlo de forma estratégica. A medida que la temporada de crecimiento decae, las plantas necesitarán menos nitrógeno, que estimula el crecimiento de las hojas. Necesitarán más potasio, que fortalece las raíces y ayuda a preparar a la planta para el invierno.

mantillo El mantillo es una capa de material orgánico o inorgánico, colocada sobre la tierra alrededor de las plantas. Su función principal es proteger el suelo, retener la humedad, controlar la temperatura de las raíces y suprimir las malas hierbas.

Como extra, un acolchado de hojas, composto o mantillo alrededor de la base de las plantas ayuda a proteger a las raíces de las temperaturas frías y a mantener la humedad de la tierra. Además, los materiales orgánicos del mantillo se descomponen enriqueciendo la tierra con nutrientes valiosos.