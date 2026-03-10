Cómo preparar las plantas del jardín para la temporada de otoño

El 21 de marzo comienza el otoño en el hemisferio sur, así que muchos jardineros preparan sus plantas para afrontar esta temporada de la mejor manera. Los días se acortan, bajan las temperaturas y muchas especies ralentizan su crecimiento. En este periodo, es esencial proporcionar los cuidados y nutrientes adecuados a las plantas.
Las especies vegetales atraviesan distintas fases de crecimiento a lo largo del año. En primavera y verano florecen, mostrando colores vibrantes. Pero en otoño el jardín se transforma en un impresionante despliegue de hojas doradas y rojas a medida que las plantas empiezan a prepararse para una fase de reposo, ralentizando sus procesos metabólicos para conservar energía.
Es el momento perfecto para asegurarte de que tus plantas no sólo estén bien protegidas, sino también adecuadamente nutridas. De hecho, los abonos de alta calidad, pueden marcar una gran diferencia. Con nutrientes equilibrados, estarán listas para soportar los meses fríos que se avecinan y florecer de nuevo en primavera.
Cómo preparar tus plantas para el otoño
Con la baja de las temperaturas, las plantas necesitan menos agua. El exceso de agua puede conducir a la pudrición de las raíces, así que ajusta la rutina de riego. Lo ideal es regar por la mañana para evitar que la humedad se asiente durante la noche.
Por otro lado, el otoño es un momento justo para eliminar las hojas, tallos y flores muertas. Esto ahorra energía a la planta, ayuda a prevenir enfermedades y plagas.
En lo que respecta al abono, hay que aplicarlo de forma estratégica. A medida que la temporada de crecimiento decae, las plantas necesitarán menos nitrógeno, que estimula el crecimiento de las hojas. Necesitarán más potasio, que fortalece las raíces y ayuda a preparar a la planta para el invierno.
Como extra, un acolchado de hojas, composto o mantillo alrededor de la base de las plantas ayuda a proteger a las raíces de las temperaturas frías y a mantener la humedad de la tierra. Además, los materiales orgánicos del mantillo se descomponen enriqueciendo la tierra con nutrientes valiosos.