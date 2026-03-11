Ni abono ni poda: el sencillo truco de jardinería para que las plantas de interior no se marchiten en otoño

regar plantas de interior Jardinería: cómo evitar que las plantas de interior se marchiten en otoño.

Ante este panorama, el sustrato no logrará evaporar la humedad y las raíces no recibirán el oxígeno necesario, por lo que los tejidos de las plantas de interior comenzarán a degradarse y se formarán hongos, lo cual causará que los ejemplares se enfermen y empiecen a marchitarse.

En consecuencia, la sugerencia de jardinería pasará, en primer término, en regular el riego en otoño y, por supuesto, luego en invierno. Reducir la hidratación de las plantas de interior en estas estaciones permitirá que las raíces respiren mejor y las hojas se mantengan saludables.

Este truco puede complementarse con la calidez del entorno. Como bien sabemos, en otoño la temperatura disminuye, por lo que una sala fría impedirá que la planta procese la humedad. En consecuencia, debemos comenzar a calefaccionar la sala a una temperatura moderada, recordando que el calor excesivo puede dañar a las hojas del ejemplar.

Otros trucos para poner en práctica con las plantas de interior en otoño son:

Introducir un palo en el sustrato para saber si está húmedo y no regar en exceso.

Evitar dejar platos con agua acumulada debajo de las macetas.

No exponer a las plantas a las corrientes de viento.

regar plantas El control de riego de las plantas de interior será clave en otoño.

Con estas sugerencias de jardinería, las plantas de interior sobrevivirán al otoño y no se marchitarán.