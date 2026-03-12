La maldición de Novak Djokovic en Indian Wells: la increíble racha que cumplió el serbio en el desierto californiano

Djokovic dio batalla e incluso se quedó con el mejor punto de todo el certamen en un rally de 26 golpes que se desplegó por toda la cancha. Pero el desgaste se hizo sentir a su edad y el joven británico de 24 años terminó imponiendo su buen tenis y su potencia física por sobre el serbio.

djokovic indian wells Novak Djokovic ganó el punto más atractivo de todo Indian Wells.

Draper, defensor del título obtenido en la pasada edición, finalmente se quedó con el boleto a la siguiente instancia de Indian Wells donde se medirá ante Daniil Medvédev.