La maldición de Novak Djokovic en Indian Wells: la increíble racha que cumplió el serbio en el desierto californiano

Novak Djokovic estiró una racha histórica en Indian Wells
Con la caída ante Jack Draper, Novak Djokovic alcanzó una sequía histórica de 10 años sin poder avanzar a los cuartos de final de Indian Wells. Pese a ser el más ganador del torneo en el desierto californiano, con cinco coronas en su haber (al igual de Roger Federer), el serbio no pudo romper con el maleficio que arrastra desde el 2016, donde el triunfo ante Milos Raonic en la final de ese año marcó el inicio de un bache de diez temporadas consecutivas.
Embed - JACK DRAPER SACÓ A RELUCIR SU MEJOR TENIS Y ELIMINÓ A NOVAK DJOKOVIC EN INDIAN WELLS | RESUMEN
Los cruces de cuartos de final
Más allá del cruce entre Draper y Medvedev, en la instancia de cuartos de final se medirán además Arthur Fils y Alexander Zverev; Learner Tien con Jannik Sinne, y Carlos Alcaraz con Cameron Norrie.