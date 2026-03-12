Inicio Ovación Tenis Novak Djokovic
La maldición de Novak Djokovic en Indian Wells: la increíble racha que cumplió el serbio en el desierto californiano

Novak Djokovic cayó en cuartos de final de Indian Wells ante Jack Draper y estiró una larga mala racha en el certamen

Carolina Quiroga
Novak Djokovic cayó ante Jack Draper en los octavos de final de Indian Wells. 

Novak Djokovic se despidió de Indian Wells luego de caer en octavos de final ante Jack Draper por por 4-6, 6-4 y 7-6 (5) en un partido con mucha carga emocional. A sus 38 años, y en más de dos horas y media de juego, el serbio estiró una larga racha histórica en la que no ha podido avanzar a los cuartos de final en el desierto californiano.

Djokovic dio batalla e incluso se quedó con el mejor punto de todo el certamen en un rally de 26 golpes que se desplegó por toda la cancha. Pero el desgaste se hizo sentir a su edad y el joven británico de 24 años terminó imponiendo su buen tenis y su potencia física por sobre el serbio.

Novak Djokovic ganó el punto más atractivo de todo Indian Wells.

Draper, defensor del título obtenido en la pasada edición, finalmente se quedó con el boleto a la siguiente instancia de Indian Wells donde se medirá ante Daniil Medvédev.

Novak Djokovic estiró una racha histórica en Indian Wells

Con la caída ante Jack Draper, Novak Djokovic alcanzó una sequía histórica de 10 años sin poder avanzar a los cuartos de final de Indian Wells. Pese a ser el más ganador del torneo en el desierto californiano, con cinco coronas en su haber (al igual de Roger Federer), el serbio no pudo romper con el maleficio que arrastra desde el 2016, donde el triunfo ante Milos Raonic en la final de ese año marcó el inicio de un bache de diez temporadas consecutivas.

Los cruces de cuartos de final

Más allá del cruce entre Draper y Medvedev, en la instancia de cuartos de final se medirán además Arthur Fils y Alexander Zverev; Learner Tien con Jannik Sinne, y Carlos Alcaraz con Cameron Norrie.

