"Por su vida y seguridad...": la amenaza de Donald Trump a la selección de Irán antes del Mundial 2026

A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia para la selección de Irán, que el pasado miércoles confirmó que no participará de la máxima cita del fútbol internacional.
En un mensaje que circuló rápidamente por redes sociales y medios de comunicación, el mandatario estadounidense sugirió que la Selección de Irán debería reconsiderar su participación en la Copa del Mundo "por su propia vida y seguridad".
La amenaza de Trump a la selección de Irán en la previa del Mundial 2026
Lo que más llama la atención de analistas internacionales es el drástico cambio de postura de la Casa Blanca. Apenas 48 horas antes de estas declaraciones, el propio Donald Trump había manifestado que el equipo iraní sería bienvenido sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la escalada bélica en el Golfo Pérsico y los recientes ataques a buques comerciales habrían dinamitado cualquier intención de tregua deportiva. Por su parte, la FIFA, siempre al margen de este tipo de conflictos, deberá decidir a la selección reemplazante.
La Federación de Fútbol de Irán no ha emitido una respuesta oficial al mensaje de Donald Trump, pero lo cierto es que los analistas entienden que esta declaración hará mantener más firme su postura de no participar.
La selección que puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026
Si el sentido común prevalece, el gran beneficiado de este caos político será Irak. La selección iraquí, que viene peleando el repechaje con los dientes, es el reemplazo natural por pertenecer a la misma confederación.
Si la FIFA oficializa el ascenso de Irak al cuadro principal, se activaría un engranaje automático. Los iraquíes dejarían de jugar el repechaje de Monterrey para ir directo al grupo de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
Por su parte, sería la selección de Emiratos Árabes Unidos la que entraría entonces a la repesca, buscando asegurar su lugar en el Mundial 2026.