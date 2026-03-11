Ni Bolivia, ni Jamaica: la selección que puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026

Si la FIFA oficializa el ascenso de Irak al cuadro principal, se activaría un engranaje automático. Los iraquíes dejarían de jugar el repechaje de Monterrey para ir directo al grupo de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por su parte, sería la selección de Emiratos Árabes Unidos la que entraría entonces a la repesca, buscando asegurar su lugar en el Mundial 2026.

irak, mundial 2026 Irak puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026.

La baja de Irán es el capítulo más oscuro de la previa. El conflicto bélico con Estados Unidos y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente han transformado el sueño de la Copa en una pesadilla.

El punto del reglamento que ilusiona a Italia

Existe un artículo en el reglamento, el 6.7, que es básicamente un cheque en blanco para el Consejo de la FIFA: pueden elegir al reemplazo "a su entera discreción".

Aquí es donde aparece el nombre que hace temblar las redes: Italia. La selección azzurra, la gran ausente del ranking, es el "plan B" que uno piensa que la FIFA podría llegar a habilitar llegado el caso. Claro, la decisión no estaría exenta de polémica.