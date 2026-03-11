Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Ni Bolivia, ni Jamaica: la selección que puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026

Ante la baja de la selección de Irán, la FIFA debe definir a su reemplazante. ¿Quién es la selección candidata a participar del Mundial 2026?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El conflicto bélico con Estados Unidos y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente alteraron el Mundial 2026.

Lo que era un secreto a voces en los pasillos de la FIFA se terminó de confirmar este miércoles: Irán no se presentará en el Mundial 2026 por la tensión política con Estados Unidos, y el ente organizador deberá entonces buscar un reemplazante.

En las últimas horas, el radar de los hinchas apuntó hacia Sudamérica y el Caribe. Sonaron Bolivia y Jamaica, pero lo cierto es que el reeglamento señala a Irak como la principal selección candidata.

Trump confirma que Australia concederá asilo a las 5 futbolistas iraníes que no cantaron el himno
La Selección de Irán se bajó del Mundial 2026.

Mundial 2026: Irak, el máximo candidato a reemplazar a Irán

Si el sentido común prevalece, el gran beneficiado de este caos político será Irak. La selección iraquí, que viene peleando el repechaje con los dientes, es el reemplazo natural por pertenecer a la misma confederación.

Si la FIFA oficializa el ascenso de Irak al cuadro principal, se activaría un engranaje automático. Los iraquíes dejarían de jugar el repechaje de Monterrey para ir directo al grupo de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por su parte, sería la selección de Emiratos Árabes Unidos la que entraría entonces a la repesca, buscando asegurar su lugar en el Mundial 2026.

La baja de Irán es el capítulo más oscuro de la previa. El conflicto bélico con Estados Unidos y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente han transformado el sueño de la Copa en una pesadilla.

El punto del reglamento que ilusiona a Italia

Existe un artículo en el reglamento, el 6.7, que es básicamente un cheque en blanco para el Consejo de la FIFA: pueden elegir al reemplazo "a su entera discreción".

Aquí es donde aparece el nombre que hace temblar las redes: Italia. La selección azzurra, la gran ausente del ranking, es el "plan B" que uno piensa que la FIFA podría llegar a habilitar llegado el caso. Claro, la decisión no estaría exenta de polémica.

