Máxima preocupación en Brasil por Neymar: podría perderse el Mundial 2026

La ausencia de Neymar no llega en un momento cualquiera. El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, se encuentra en el país con el objetivo de ver a la estrella del Santos, algo que no se dará por lo mencionado.

"Neymar tiene que estar al 100%, no al 80%. Si está en forma, no hay discusión técnica, pero necesitamos garantías físicas", declaró hace unos meses el exentrenador del Real Madrid.

Carlo Ancelotti (2).jpg Tiene que estar al 100%: Ancelotti fue contundente sobre la convocatoria de Neymar Jr.

De no mediar una recuperación milagrosa y una actuación convincente, el sueño de Neymar de disputar su cuarta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá podría estar desvaneciéndose.

Pero no todo está perdido, ya que Ney tendría una prueba de fuego próximamente: : el clásico contra Corinthians el próximo domingo. ¿Formará parte el diez de los amistosos frente a ¿Francia y Croacia?

El cumpleaños de la hermana y una grave acusación

Pese a que el club Santos informó de la gravedad de la lesión de Neymar, algunos periodistas en Brasil comenzaron a sacar congeturas extrafutbolísticas.

En concreto, estos afirman que la ausencia se debe a su hermana Rafaella, quien mañana cumplirá 30 años y los celebrará en su casa de Rio de Janeiro. El archivo indica que el diestro no jugó el día del aniversario de su hermana durante las últimas 11 temporadas.