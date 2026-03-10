Máxima preocupación en Brasil por Neymar: podría perderse el Mundial 2026

La Selección de Brasil atraviesa horas de incertidumbre en medio de lo que, en realidad, debería de haber sido una confirmación. Sucede que nada menos que Neymar quedó fuera de la convocatoria del Santos para su próximo compromiso, todo por una fatiga muscular.
Si bien se habla de "control de cargas", en Brasil el fantasma de una nueva lesión preocupa a los aficionados de cara al Mundial 2026, considerando las palabras del entrenador Carlo Ancelotti.
Neymar preocupa a Brasil: podría quedarse fuera del Mundial 2026
El cuerpo médico del Santos informó que Neymar sufre una fatiga muscular, lo que obligó al técnico Juan Pablo Vojvoda a excluirlo del partido ante Mirassol.
La ausencia de Neymar no llega en un momento cualquiera. El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, se encuentra en el país con el objetivo de ver a la estrella del Santos, algo que no se dará por lo mencionado.
De no mediar una recuperación milagrosa y una actuación convincente, el sueño de Neymar de disputar su cuarta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá podría estar desvaneciéndose.
Pero no todo está perdido, ya que Ney tendría una prueba de fuego próximamente: : el clásico contra Corinthians el próximo domingo. ¿Formará parte el diez de los amistosos frente a ¿Francia y Croacia?
El cumpleaños de la hermana y una grave acusación
Pese a que el club Santos informó de la gravedad de la lesión de Neymar, algunos periodistas en Brasil comenzaron a sacar congeturas extrafutbolísticas.
En concreto, estos afirman que la ausencia se debe a su hermana Rafaella, quien mañana cumplirá 30 años y los celebrará en su casa de Rio de Janeiro. El archivo indica que el diestro no jugó el día del aniversario de su hermana durante las últimas 11 temporadas.