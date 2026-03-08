Mundial 2026: la estrella del fútbol argentino que podría participar de la máxima cita

Paraguay enfrentará a Grecia (27 de marzo en Atenas) y a Marruecos (31 de marzo en Francia). Estos encuentros son catalogados como "la prueba de fuego" final antes de que se defina la lista definitiva para el Mundial 2026.

Para la dirigencia de Talleres, la citación de Martínez es una confirmación de la buena compra que hicieron al invertir casi 3 millones de dólares en su ficha.

ronaldo martinez, talleres Después de un gran 2025, Ronaldo Martínez fue convocado a la Selección de Paraguay.

El jugador ya se ha vuelto una pieza inamovible en el esquema de la "T" y ahora deberá demostrar que su nivel está a la altura de las exigencias internacionales.

Ronaldo Martínez no viaja solo; también fue convocado Alcides Benítez, lateral de Belgrano, lo que confirma el gran momento del fútbol cordobés. ¿Podrá el goleador meterse en la lista y jugar el Mundial 2026?

El grupo de Paraguay en el Mundial 2026

Paraguay integra el Grupo D del Mundial 2026. La "Albirroja" compartirá zona con los siguientes rivales:

Estados Unidos (Anfitrión y cabeza de serie).

(Anfitrión y cabeza de serie). Australia (Representante de la AFC).

(Representante de la AFC). Rival por definir (Ganador de un repechaje europeo, con candidatos como Turquía, Rumania o Eslovaquia).

La Selección logró su boleto directo al finalizar en la 6.ª posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos.