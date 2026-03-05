Mundial 2026: cuándo es la fecha límite para conocer a los 26 jugadores de la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado. Con la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, crece la expectativa por saber quiénes serán los elegidos por Lionel Scaloni para defender lo conseguido en Qatar.
Al igual que sucedió la pasada edición, el reglamento de la FIFA impone plazos estrictos que la Selección Argentina debe cumplir para oficializar a los 26 jugadores.
Atento, Scaloni: la fecha límite para presentar la lista de 26 jugadores
A diferencia de procesos anteriores, la FIFA ha mantenido la flexibilidad en el número de convocados, permitiendo un máximo de 26 futbolistas, con un mínimo de 22.
Lionel Scaloni deberá entregar una nómina de entre 35 y 55 jugadores aproximadamente un mes antes del inicio del certamen. Se estima que la fecha límite para este paso es el 11 de mayo de 2026.
Dado que el Mundial comienza el 11 de junio, el 1 de junio de 2026 es el día "D" para la confirmación oficial de cada uno de los planteles.
El reglamento de la FIFA es claro: una vez presentada la lista de 26, solo se permiten modificaciones por lesión grave o enfermedad certificada, por lo que Scaloni debe estar fino a la hora de elegir. En Qatar ya demostró.
El panorama de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Con un grupo consolidado, Scaloni ya tendría gran parte de la base definida. Nombres como el de Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez parecen tener su lugar asegurado.
En contraste, la competencia por los últimos 5 o 6 cupos es feroz, con jóvenes promesas que brillan en Europa y jugadores que buscan su revancha tras ausencias o lesiones. El caso mejor ilustrado es el de Gio Lo Celso.