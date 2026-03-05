Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Mundial 2026: cuándo es la fecha límite para conocer a los 26 jugadores de la Selección Argentina

Lionel Scaloni debe primero presentar la prelista antes de oficializar a los 26 jugadores que defenderán el título en el Mundial 2026. Cuando es la fecha límite

Luciano Carluccio
Scaloni ya tendría la base de convocados definida para el Mundial 2026.

Scaloni ya tendría la base de convocados definida para el Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado. Con la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, crece la expectativa por saber quiénes serán los elegidos por Lionel Scaloni para defender lo conseguido en Qatar.

Al igual que sucedió la pasada edición, el reglamento de la FIFA impone plazos estrictos que la Selección Argentina debe cumplir para oficializar a los 26 jugadores.

Selección argentina
Lionel Scaloni puede elegir hasta 26 jugadores para disputar el Mundial.&nbsp;

Lionel Scaloni puede elegir hasta 26 jugadores para disputar el Mundial.

Atento, Scaloni: la fecha límite para presentar la lista de 26 jugadores

A diferencia de procesos anteriores, la FIFA ha mantenido la flexibilidad en el número de convocados, permitiendo un máximo de 26 futbolistas, con un mínimo de 22.

Lionel Scaloni deberá entregar una nómina de entre 35 y 55 jugadores aproximadamente un mes antes del inicio del certamen. Se estima que la fecha límite para este paso es el 11 de mayo de 2026.

scaloni, convocados
Los tiempos de presentaci&oacute;n de la lista ser&aacute;n los mismos que los de Qatar 2022.

Los tiempos de presentación de la lista serán los mismos que los de Qatar 2022.

De ese grupo, saldrán los 26 futbolistas finales. En concreto, el plazo máximo para conocer a los 26 representantes argentinos es diez días antes del partido inaugural.

Dado que el Mundial comienza el 11 de junio, el 1 de junio de 2026 es el día "D" para la confirmación oficial de cada uno de los planteles.

El reglamento de la FIFA es claro: una vez presentada la lista de 26, solo se permiten modificaciones por lesión grave o enfermedad certificada, por lo que Scaloni debe estar fino a la hora de elegir. En Qatar ya demostró.

El panorama de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con un grupo consolidado, Scaloni ya tendría gran parte de la base definida. Nombres como el de Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez parecen tener su lugar asegurado.

En contraste, la competencia por los últimos 5 o 6 cupos es feroz, con jóvenes promesas que brillan en Europa y jugadores que buscan su revancha tras ausencias o lesiones. El caso mejor ilustrado es el de Gio Lo Celso.

