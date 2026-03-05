Mundial 2026: cuándo es la fecha límite para conocer a los 26 jugadores de la Selección Argentina

Lionel Scaloni deberá entregar una nómina de entre 35 y 55 jugadores aproximadamente un mes antes del inicio del certamen. Se estima que la fecha límite para este paso es el 11 de mayo de 2026.

scaloni, convocados Los tiempos de presentación de la lista serán los mismos que los de Qatar 2022.

De ese grupo, saldrán los 26 futbolistas finales. En concreto, el plazo máximo para conocer a los 26 representantes argentinos es diez días antes del partido inaugural.

Dado que el Mundial comienza el 11 de junio, el 1 de junio de 2026 es el día "D" para la confirmación oficial de cada uno de los planteles.

El reglamento de la FIFA es claro: una vez presentada la lista de 26, solo se permiten modificaciones por lesión grave o enfermedad certificada, por lo que Scaloni debe estar fino a la hora de elegir. En Qatar ya demostró.

El panorama de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con un grupo consolidado, Scaloni ya tendría gran parte de la base definida. Nombres como el de Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez parecen tener su lugar asegurado.

En contraste, la competencia por los últimos 5 o 6 cupos es feroz, con jóvenes promesas que brillan en Europa y jugadores que buscan su revancha tras ausencias o lesiones. El caso mejor ilustrado es el de Gio Lo Celso.