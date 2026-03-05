Figura del Manchester United y de la Selección de Inglaterra fue condenado a prisión: ¿se queda sin Mundial?

Por su lado, el jugador del Manchester United y de la Selección de Inglaterra explicó en una entrevista de la BBC: "Nos pusieron de rodillas y nos empezaron a golpear. Me pusieron una esposa, golpeándome en las piernas y gritándome que mi carrera se había acabado".

El deportista junto a sus seres queridos vivió momentos de gran tensión: "Pensé que nos estaban secuestrando y que no podían ser policías, así que traté de huir. Por eso dicen que me resistí y que les agredí, pero no hubo puñetazos".

El jugador recibió la noticia momentos previos al partido en donde Manchester United visitó al Newcastle United, cayendo por 2 a 1 y que contó con la titularidad de Maguire, quien disputó los 90 minutos.

Harry Maguire El jugador del Manchester United también juega en la Selección de Inglaterra.

La condena para el defensor del Manchester United

La Justicia griega decidió que el inglés sea condenado a 15 meses de prisión en suspenso luego de considerarlo culpable de tres cargos en su contra: agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno a oficiales de policía.

El juicio fue pospuesto en cuatro ocasiones desde que se anuló la primera condena de 21 meses dictada en 2020, pero una apelación de la defensa de Maguire llevó a se repitiera el proceso judicial.

El capitán del Manchester United no tendrá que cumplir condena efectiva tras las rejas con la condición que no reincida en delitos futuros; sin embargo, Sky Sports informó que los abogados del deportista están preparando una nueva apelación con el objetivo de dejarlo sin efecto.