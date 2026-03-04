Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
"Guerra de goleadores": los dos nombres que sorprenden en la pelea por ir al Mundial 2026

A meses del Mundial 2026, Lionel Scaloni mantiene dudas sobre quien será el tercer centrodelantero de la Selección Argentina

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Lautaro Martínez y Julián Álvarez tendrán compañía en el Mundial 2026.

A menos de 100 días para que ruede la pelota en el Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa un proceso de sintonía fina en su lista de convocados. Mientras figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez tienen su lugar asegurado, Lionel Scaloni debe definir quien será el tercer centrodelantero que los acompañe.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina maneja diferentes opciones, aunque hay dos que parecen tener los números ganadores: se trata de Joaquín Panichelli y José el "Flaco" López.

Lionel Scaloni
Scaloni empieza a armar el equipo para disputar el Mundial 2026.

Piensa Scaloni: los delanteros que pelean por un lugar en el Mundial 2026

Si bien es cierto que hasta hace poco no figuraban en el radar, el presente inmejorable que atraviesan lleva a ambos delanteros a estar en la cabeza del hombre nacido en Pujato.

Con la camiseta del Racing de Estrasburgo, Panichelli se ha convertido en el máximo artillero del certamen francés, registrando 17 goles y 4 asistencias en 34 partidos. Por su "roce internacional" se posiciona como uno de los candidatos ideales.

panichelli 2
Panichelli, uno de los seguidos por Scaloni para el Mundial 2026.

Para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, el perfil de Panichelli es seductor: un atacante alto, con gran juego aéreo y una movilidad que facilita el juego asociado, características que no se negocian en los equipos de Lionel Scaloni.

Aunque compite en Sudamérica, Scaloni ha dejado claro que la liga no es el factor determinante, sino el protagonismo, y del otro lado de la vereda aparece López, exjugador de Lanús y actual goleador del Palmeiras.

josé manuel lópez

Con 63 gritos en el "Verdao" y una vitrina llena de títulos, López ofrece sus goles y su despliegue en una de las ligas más competitivas del mundo.

Los que quedan en el camino

Nombres que parecían fijas en el recambio generacional de la Selección Argentina, como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos, parecen haber perdido terreno frente a la efectividad goleadora de estos futbolistas. Aún quedan meses y todo está por verse.

Con todo, la decisión final está en manos de Lionel Scaloni, quien deberá elegir quien será el que acompañe a Lautaro Martínez, recuperándose de una lesión, y Julián Álvarez.

