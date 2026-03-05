"Apagan a los jugadores": Ángel Di María apuntó contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone

Sin embargo, antes del partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Ángel Di María agitó el avispero al realizar unas explosivas declaraciones que - de alguna manera - anticiparon lo que sucedió frente al conjunto catalán.

El Colchonero está tercero en la Liga española con 51 puntos (13 menos que el líder Barcelona), enfrentará al Tottenham en los octavos de final de la Champions League y, tras ganarle al equipo Culé, disputará la final de la Copa del Rey contra el Real Sociedad.

Ángel Di María - Lionel Messi - Julián Alvarez Ángel Di María compartió plantel con varios jugadores del Atlético Madrid, entre ellos, Julián Álvarez.

"Apagan a los jugadores": Ángel Di María apuntó contra el Cholo Simeone

El Atlético de Madrid cuenta con seis jugadores argentinos en la temporada 2025/26: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada y Julián Álvarez; todos ellos se han puesto la camiseta de la Selección argentina y tienen chances de disputar el próximo Mundial.

No obstante, Ángel Di María se refirió a la merma en los rendimientos de los jugadores cuando son dirigidos por Simeone: "Ese club es medio raro. Cuando las cosas van bien, van bien. Después de un momento a otro creo que los apagan a los jugadores y empiezan a desaparecer".

Embed pic.twitter.com/VciARPdwoC — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) March 2, 2026

De igual manera, puso en valor la fortaleza que tienen los argentinos que juegan en el Atlético de Madrid cuando deben defender los colores de la Selección argentina: "La mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular y no salen nunca. Lo lindo que tiene la Selección es que cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman, juegan increíble y disfrutan de estar en la Selección. Eso me pone muy feliz".