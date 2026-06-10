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Inglaterra le ganó a Costa Rica y está listo para jugar el Mundial 2026

Inglaterra dominó de principio a fin el partido ante Costa Rica y sumó puntaje ideal en los amistosos disputados en la previa del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Inglaterra ganó y está listo para jugar el Mundial 2026.

Inglaterra ganó y está listo para jugar el Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica en Orlando, en su último amistoso previo al Mundial 2026. Liderados por Anthony Gordon, los ingleses expusieron una enorme superioridad frente a un rival inofensivo. El resultado reflejó el dominio absoluto del equipo europeo, que llega entonado a su debut en la máxima cita mundialista.

Los goles llegaron de la mano de Declan Rice, Anthony Gordon y Ollie Watkins. La ventaja pudo ser mayor, pero el palo y las intervenciones de los arqueros de los Ticos impidieron que esto sucediera. El técnico Thomas Tuchel aprovechó para cambiar a todo su plantel después del minuto 60, administrando cargas físicas para los compromisos que se avecinan.

Inglaterra 3-0 Inglaterra

Inglaterra goleó y ya piensa en el Mundial 2026

El partido se convirtió rápidamente en un monólogo de la Selección de Inglaterra. La apertura del marcador llegó a los 9 minutos, cuando Anthony Gordon, flamante fichaje del Barcelona, desequilibró de manera individual por el sector izquierdo, ingresó al área y asistió a Declan Rice, quien definió con un remate cruzado.

A partir de ahí, la presión inglesa asfixió por completo a una Costa Rica dirigida por el argentino Fernando Batista, que tuvo una posesión de pelota casi nula y careció de claridad para generar peligro.

El primer tiempo pudo terminar en una goleada escandalosa, pero el arquero Patrick Sequeira evitó los gritos Harry Kane y Chukwunonso Madueke con dos notables atajadas que mantuvieron con vida a su equipo.

El propio Madueke estrelló un remate en el palo luego de dejar en el camino al propio Sequeira. Antes del entretiempo la jueza Katja Koroleva cobró un penal sobre Gordon, pero dio marcha atrás tras revisar en el VAR.

Embed - INGLATERRA de HARRY KANE goleó por 3-0 a COSTA RICA en último duelo previo al MUNDIAL | Resumen

En el complemento la dinámica no varió. A los 68' una jugada individual de Bellingham terminó en un disparo de Eze que pegó en el brazo del defensor costarricense Araya. La jueza sancionó la pena máxima y Anthony Gordon se encargó de cambiarla por gol para decretar el 2-0 parcial.

Posteriormente Ollie Watkins puso el 3-0 definitivo para la Selección de Inglaterra tras capturar un rebote que dejó el arquero Abraham Madriz ante un tiro de Rogers. A pesar de los intentos insistentes en los minutos finales, la falta de puntería de los delanteros impidió que la diferencia fuera más abultada.

De esta manera los europeos llegan con el pecho inflado al Mundial 2026. Sumaron puntaje ideal en la ficha FIFA luego de haberle ganado, por la mínima diferencia, al seleccionado de Nueva Zelanda.

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