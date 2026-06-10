Inglaterra le ganó a Costa Rica y está listo para jugar el Mundial 2026

A partir de ahí, la presión inglesa asfixió por completo a una Costa Rica dirigida por el argentino Fernando Batista, que tuvo una posesión de pelota casi nula y careció de claridad para generar peligro.

El primer tiempo pudo terminar en una goleada escandalosa, pero el arquero Patrick Sequeira evitó los gritos Harry Kane y Chukwunonso Madueke con dos notables atajadas que mantuvieron con vida a su equipo.

El propio Madueke estrelló un remate en el palo luego de dejar en el camino al propio Sequeira. Antes del entretiempo la jueza Katja Koroleva cobró un penal sobre Gordon, pero dio marcha atrás tras revisar en el VAR.

Embed - INGLATERRA de HARRY KANE goleó por 3-0 a COSTA RICA en último duelo previo al MUNDIAL | Resumen

En el complemento la dinámica no varió. A los 68' una jugada individual de Bellingham terminó en un disparo de Eze que pegó en el brazo del defensor costarricense Araya. La jueza sancionó la pena máxima y Anthony Gordon se encargó de cambiarla por gol para decretar el 2-0 parcial.

Posteriormente Ollie Watkins puso el 3-0 definitivo para la Selección de Inglaterra tras capturar un rebote que dejó el arquero Abraham Madriz ante un tiro de Rogers. A pesar de los intentos insistentes en los minutos finales, la falta de puntería de los delanteros impidió que la diferencia fuera más abultada.

De esta manera los europeos llegan con el pecho inflado al Mundial 2026. Sumaron puntaje ideal en la ficha FIFA luego de haberle ganado, por la mínima diferencia, al seleccionado de Nueva Zelanda.