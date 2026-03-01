Rosario Central venció a Newell's con un gol de Ángel Di María y lo hundió en la tabla anual

En una nueva edición del clásico rosarino Rosario Central derrotó a Newell’s por 2 a 0 con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti en el Estadio Marcelo Bielsa en lo que significó el reestreno de Frank Darío Kudelka como entrenador de la Lepra, en el encuentro perteneciente a la fecha 8 del Torneo Apertura.
Newell’s no levanta cabeza y la crisis futbolística se profundiza: todavía no ha logrado ganar en lo que va de la temporada, se ubica último en la Zona A, se hunde en los promedios y se encuentra en el fondo de la Tabla Anual.
Frank Darío Kudelka no tuvo su regreso soñado como entrenador de Newell's ya que cayó en su estadio y frente a su gente con Rosario Central, en un clásico que tuvo a Ángel Di María como gran protagonista, quien llegó al encuentro entre algodones por una molestia en el aductor izquierdo.
A los cinco minutos del segundo tiempo el delantero campeón del mundo frotó la lámpara: tras un centro de Alejo Véliz la pelota quedó boyando en la puerta del área chica y el Fideo sacó un zapatazo con su pie izquierdo que tuvo como destino la red.