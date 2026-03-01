Inicio Ovación Fútbol Rosario Central
El clásico rosarino tiene dueño

Rosario Central venció a Newell's con un gol de Ángel Di María y lo hundió en la tabla anual

Ángel Di María volvió a marcarle a Newell's en el triunfo de Rosario Central por 2 a 0 en el Estadio Marcelo Bielsa en el debut de Frank Darío Kudelka

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
En una nueva edición del clásico rosarino Rosario Central derrotó a Newell’s por 2 a 0 con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti en el Estadio Marcelo Bielsa en lo que significó el reestreno de Frank Darío Kudelka como entrenador de la Lepra, en el encuentro perteneciente a la fecha 8 del Torneo Apertura.

Newell’s no levanta cabeza y la crisis futbolística se profundiza: todavía no ha logrado ganar en lo que va de la temporada, se ubica último en la Zona A, se hunde en los promedios y se encuentra en el fondo de la Tabla Anual.

Rosario Central
Rosario Central se quedó con el clásico rosarino.

Rosario Central venció a Newell's con un golazo de Ángel Di María

Frank Darío Kudelka no tuvo su regreso soñado como entrenador de Newell's ya que cayó en su estadio y frente a su gente con Rosario Central, en un clásico que tuvo a Ángel Di María como gran protagonista, quien llegó al encuentro entre algodones por una molestia en el aductor izquierdo.

A los cinco minutos del segundo tiempo el delantero campeón del mundo frotó la lámpara: tras un centro de Alejo Véliz la pelota quedó boyando en la puerta del área chica y el Fideo sacó un zapatazo con su pie izquierdo que tuvo como destino la red.

Luego, a los 35 minutos del complemento, Enzo Copetti aprovechó un desajuste defensivo para colocar el 2 a 0 definitivo, desatando el festejo de la mitad de la ciudad.

En la próxima fecha el Canalla recibirá a Tigre el viernes 6 de marzo en el Gigante de Arroyito a las 22, mientras que la Lepra visitará a Vélez en Liniers el mismo día a las 19.45.

Rosario Central - Newell's
Rosario Central estiró su paternidad sobre Newell's.

Rosario Central y una paternidad que no para de crecer

Con este resultado Newell’s quedó en la última posición de la Zona A y de la Tabla Anual con dos puntos, mientras que Rosario Central llegó a los 14 puntos ocupando el cuarto puesto de la Zona B.

El Canalla estiró su racha positiva y amplió su ventaja en el historial profesional a 22 partidos de diferencia:

  • Triunfos de Rosario Central: 99.

  • Victorias de Newell’s: 77.

  • Empates: 103.

Como si esto fuera poco, Rosario Central sumó su sexto triunfo consecutivo en el clásico rosarino, una marca que profundiza el dominio histórico auriazul.

