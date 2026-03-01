Rosario Central venció a Newell's con un gol de Ángel Di María y lo hundió en la tabla anual

A los cinco minutos del segundo tiempo el delantero campeón del mundo frotó la lámpara: tras un centro de Alejo Véliz la pelota quedó boyando en la puerta del área chica y el Fideo sacó un zapatazo con su pie izquierdo que tuvo como destino la red.

Embed ZURDAZO DE ÁNGEL DI MARÍA Y OTRA VEZ PARA EL 1-0 EN EL CLÁSICO DE ROSARIO.pic.twitter.com/U05yoQG4uG — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 1, 2026

Luego, a los 35 minutos del complemento, Enzo Copetti aprovechó un desajuste defensivo para colocar el 2 a 0 definitivo, desatando el festejo de la mitad de la ciudad.

Embed "Copetti":

Por su gol contra Newell’s en el #TorneoApertura pic.twitter.com/zXs6mCfxat — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 1, 2026

En la próxima fecha el Canalla recibirá a Tigre el viernes 6 de marzo en el Gigante de Arroyito a las 22, mientras que la Lepra visitará a Vélez en Liniers el mismo día a las 19.45.

Rosario Central - Newell's Rosario Central estiró su paternidad sobre Newell's.

Rosario Central y una paternidad que no para de crecer

Con este resultado Newell’s quedó en la última posición de la Zona A y de la Tabla Anual con dos puntos, mientras que Rosario Central llegó a los 14 puntos ocupando el cuarto puesto de la Zona B.

El Canalla estiró su racha positiva y amplió su ventaja en el historial profesional a 22 partidos de diferencia:

Triunfos de Rosario Central : 99.

Victorias de Newell’s : 77.

Empates: 103.

Como si esto fuera poco, Rosario Central sumó su sexto triunfo consecutivo en el clásico rosarino, una marca que profundiza el dominio histórico auriazul.