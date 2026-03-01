Tomás Pozzo dio la cara en el mal momento de Godoy Cruz: "uno sabe que tiene que ganar y nada más"

tomba 21 Godoy Cruz sigue sin ganar y Tomás Pozzo reconoció el mal momento del equipo. Foto: Cristian Lozano/UNO

- ¿Los rivales saben que Godoy Cruz está en este momento y por ahí aprovechan para guardarse un poquito?

- No sé si es cuestión de los rivales, creo que es cuestión nuestra. Nosotros sabemos que todos no van a jugar así, se tiran, te embarran un partido, te cagan a patadas. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de ganar acá de local, de visitante también y dejar siempre una buena imagen.

-¿Los pone mal cuando la gente les canta qué hay que poner, qué hay que meter?

- No, creo que es parte del fútbol. Si perdés no servís para nada. El fútbol es así. Creo que hay que seguir para adelante, trabajar, mantenerse en la sombra, cuidarse, estar con la familia, con la gente que sabe lo que a uno le cuesta llegar y nada más. La gente está enojada y está en todo su derecho.

Embed - Tomás Pozzo se hizo cargo del mal momento de Godoy Cruz

- ¿En lo personal te estás encontrando con tu nivel?

- Sí, estoy contento, la verdad estoy feliz con eso. Me estoy encontrando, la verdad dejé atrás muchas lesiones. El club siempre, como dije el otro día, siempre me apoyó y me dio la derecha con el tema de mis operaciones y siempre se portaron muy bien, así que yo estoy muy agradecido. Y bueno, ojalá les pueda devolver eso.

-¿Pudieron hablar con el cuerpo técnico? ¿Qué se habló después del empate?

- Son cosas que quedan en el vestuario. Creo que el análisis a veces queda aparte cuando uno sabe que tiene que ganar y nada más.