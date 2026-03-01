Tomás Pozzo dio la cara en el mal momento de Godoy Cruz: "uno sabe que tiene que ganar y nada más"

El primero en dar la cara en Godoy Cruz, como viene pasando en la cancha, fue Tomás Pozzo quien no pudo esconder la bronca por el resultado, pero le puso paños fríos al enojo de los hinchas.
El primero en dar la cara en Godoy Cruz, como viene pasando en la cancha, fue Tomás Pozzo quien no pudo esconder la bronca por el resultado, pero le puso paños fríos al enojo de los hinchas.
-¿Qué les está faltando para poder conseguir esa victoria?
- Hacer los goles. Creo que hoy quedó más que claro, el primer tiempo, la situación que nos erramos abajo del arco. Creo que quizás en otro momento la pelota baja y es gol, o es gol de otra forma. Son momentos en los que estás salado, las cosas no te salen. Y nada, no hay mucho más para hablar.
- ¿Los rivales saben que Godoy Cruz está en este momento y por ahí aprovechan para guardarse un poquito?
- No sé si es cuestión de los rivales, creo que es cuestión nuestra. Nosotros sabemos que todos no van a jugar así, se tiran, te embarran un partido, te cagan a patadas. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de ganar acá de local, de visitante también y dejar siempre una buena imagen.
-¿Los pone mal cuando la gente les canta qué hay que poner, qué hay que meter?
- No, creo que es parte del fútbol. Si perdés no servís para nada. El fútbol es así. Creo que hay que seguir para adelante, trabajar, mantenerse en la sombra, cuidarse, estar con la familia, con la gente que sabe lo que a uno le cuesta llegar y nada más. La gente está enojada y está en todo su derecho.
- ¿En lo personal te estás encontrando con tu nivel?
- Sí, estoy contento, la verdad estoy feliz con eso. Me estoy encontrando, la verdad dejé atrás muchas lesiones. El club siempre, como dije el otro día, siempre me apoyó y me dio la derecha con el tema de mis operaciones y siempre se portaron muy bien, así que yo estoy muy agradecido. Y bueno, ojalá les pueda devolver eso.
-¿Pudieron hablar con el cuerpo técnico? ¿Qué se habló después del empate?
- Son cosas que quedan en el vestuario. Creo que el análisis a veces queda aparte cuando uno sabe que tiene que ganar y nada más.